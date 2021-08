Estas son las 5 fotos con las que Shakira arrasa en Instagram

Shakira consiguió más de 5 millones de me gusta con estas postales. Haz clic y descubre cuáles son y por qué causaron sensación.

Shakira es una de las artistas colombianas con mayor reconocimiento a nivel mundial. Sus temas y colaboraciones la han convertido en una de las cantantes latinas con fanáticos en todos los rincones del planeta.

Esta vez, la barranquillera es noticia por el alto número de interacciones que ha conseguido con sus últimas 5 publicaciones en Instagram. Aquí las hemos reunido para que tú también las veas y te actualices con las más recientes fotos y vídeos de Shakira en esa red social.

Shakira con Milan y Sasha

La cantante es madre de dos pequeños: Milan y Sasha, fruto de su relación con el futbolista Gerard Piqué. En la fotografía, la artista está abrazando a los dos niños y se puede ver que ya han crecido. Milan tiene bastante semejanza física con su madre, mientras que Sasha tiene más rasgos de su papá.

En el post, Shakira escribió “miren a quiénes traje a surfear”. La foto cuenta con más de 2 millones y medio de me gusta y más de 15 mil comentarios.

Algunos de los comentarios son:

“Un piquetin y un Shakirin”

“¡¡¡Que hermosos esos niños, están gigantes!!!”

“Dios mío ya están listos para bailar en la próxima gira”

Shakira y un reto en TikTok

En TikTok, una ‘influencer’ subió un vídeo en el que canta como Shakira mientras simula que pide una pizza. El vídeo se volvió viral y fue respondido por la cantante colombiana. La Tiktoker, conocida como Shubamusic, hace preguntas relacionadas con los ingredientes y Shakira le pregunta por su dirección.

El vídeo tiene más de 1 millón 400 mil me gusta. Algunos de los comentarios son:

“You are so humble, I love you” (eres tan humilde, te amo)

“I love you so much Shakira” (te amo muchísimo Shakira)

20 años de ‘Whenever, wherever’

En 2001, Shakira lanzó ‘Whenever, wherever’, una de sus primeras canciones en inglés. La barranquillera escribió “Feliz cumpleaños 20 a ‘Whenever, whereever’. Nunca olvidaré cuántas puertas abrió esta canción para mi con nuevas audiencias en Estados Unidos e internacionalmente. No hemos parado desde entonces”.

El video tiene más de 1 millón 800 mil me gusta y algunos de los comentarios son:

“¡¡¡Desde ese entonces el mundo está a tus pies!!!”

“Amoo esta canción con todo mi corazón”

MY FAVORITE (Mi favorita)

Una dedicatoria a Carlos Vives

Carlos Vives reveló que realizará un homenaje a la barranquillera, quien no dudó en agradecerle el gesto con una emotiva publicación. La imagen es un collage de cuatro fotografías en las que se ve a los dos artistas colombianos departiendo.

Shakira escribió “¡¡¡Carlos!!! Tú sí que te mereces todo y más. Colega, ángel de mi tierra y amigo. Gracias por esa canción, por tu voz y por tu amistad”. El post cuenta con más de 800 mil me gusta.

El cantante samario le contestó en un comentario “Me vas a matar de amor con este mensaje. Tenemos la misma sangre, la música y Colombia nos unen para siempre. Yo te quiero más mi currambera”.

Un dulce mensaje a Gerard Piqué

Shakira subió una foto en la que se ve al futbolista celebrando con su equipo. La artista escribió “Muy orgullosa de ti. ¡Tu equipo, tu club, así como nosotros, tu familia siempre contamos contigo cuando más te necesitamos!”.

La publicación cuenta con más de 800 mil me gusta y tiene comentarios como los siguientes:

“Tienes un gran chico en casa”

“Tu apoyo y el de sus hijos son su mejor motivación. Familia Pique Mebarak”