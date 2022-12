“Estoy a medias”: Emotivas palabras de Javier Hernández en su regreso a Caracol

El periodista deportivo Javier Hernández Bonnet es uno de los más legendarios y queridos del Canal Caracol. Las transmisiones de los partidos bien sea de la selección Colombia como la de otros equipos han tenido su sello.

Sin lugar a dudas, el periodista ha pasado sus años de carrera trabajando arduamente en el periodismo deportivo y haciendo parte de los cubrimientos y noticias del canal.

¿Qué le pasó a Javier Hernández Bonnet?

El paso 24 de noviembre se conoció que Javier Hernández Bonnet había tenido quebrantos de salud durante el cubrimiento del Mundial de Qatar.

A través de redes sociales, muchos empezaron a preguntar qué pasaba con Javi y por qué ya no estaba haciendo parte de la sección de deportes de Noticias Caracol.

Aunque la salud de Javier Hernández Bonnet no está del todo bien, el periodista regresó a las transmisiones del Mundial. Foto: Óscar Pérez

“Hace días no veo a Javi en el noticiero, será que ya no está en Qatar?”; “Extraño a Javier Hernández en las transmisiones del Mundial, qué pasó con él”; “Qué pasa con el Señor Javier Hernández Bonnet. Se extrañan sus comentarios y su presencia”; “Se me hizo extraño que no apareciera más”; “Lástima lo de Javier Hernández Bonnet”; “¿Qué pasó con Javier Hernández Bonnet quien venía liderando las transmisiones del mundial? Se extraña su repentina ausencia de hace ya días”, fueron algunos de los comentarios.

Después de que varios de estos comentarios se viralizaran y llamaran la atención de otros usuarios de las redes, fue su compañero y amigo, Ricardo Orrego, quien le contó a los televidentes lo que estaba pasando en el cubrimiento de Qatar.

Orrego aseguró que llegar a cubrir un evento tan grande como este, siempre tiene sus complicaciones y que por ello, Javier presentó problemas de salud: “Queremos entregarles este mensaje a los televidentes: esta fiesta del Mundial de Qatar 2022 es el reto más grande y cada cuatro años se construye a través de la capacidad y esfuerzo de este equipo, del Gol Caracol. Hoy, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet se encuentra aquí, en Catar, recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación”, dijo.

Javier Hernández: las palabras en su regreso a Caracol Sports

Este 2 de diciembre, para la transmisión del partido Serbia, Suiza, Bonnet regresó al equipo de Caracol y cuando le dieron paso para dar inicio a la previa del partido, empezó con unas sentidas palabras de agradecimiento a todo su equipo.

“Solo tengo que decir que pasé momentos muy difíciles pero nada comparado con lo que sufren muchos colombianos que no tienen quién los atienda en una urgencia para calmar sus dolores, ni quién los alimente o llame para darles una voz de aliento”, empezó diciendo.

Después dijo “el amor de muchos me permite estar hoy aquí convencido de que lo mejor que tiene nuestro país es su gente, la gente buena, sensible y positiva. A todos gracias por sus mensajes de aliento”.

Después, destacó que en el gol Caracol tenían un gran equipo pero “en esta urgencia descubrí que tenía una gran familia y eso vale más que cualquier rating, gracias a mis compañeros que no cesaron de apoyarme y aún hoy, que estoy a media máquina, son ellos los que me hacen fuerte para seguir de pie”.

finalmente dio las gracias a Dios “que con sus manos curadoras me tiene hoy viviendo con ustedes otro gran partido”.