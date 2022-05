“Estoy muy tranquila”. Belinda reveló cómo está luego de terminar con Nodal

Belinda y Christian Nodal comenzaron su romance durante ´La voz México´, y se comprometieron en mayo de 2021. En febrero de 2022 anunciaron su rompimiento pero solo hasta ahora empiezan a referirse al tema, Foto: getty

Hasta ahora y luego de conocerse de su rompimiento con el intérprete de música regional mexicana, Christian Nodal, la cantante Belinda había guardado silencio. Fue en su paso por la alfombra roja de los Premios Platino, entregados en Madrid que hizo referencia a su soltería.

Belinda expresó al programa Ventaneando que el trabajo se ha convertido en su refugio: “Yo creo que este proyecto (Bienvenidos a Edén) llegó a mi vida en un momento en el que lo necesitaba, así pasan las cosas y estoy muy agradecida con todo el equipo por haber confiado en mí”.

“Estoy mejor que nunca”

Por primera ocasión desde que la cancelación de su compromiso matrimonial, Belinda entregó detalles de cómo se encuentra: “Estoy ahora mejor que nunca, son procesos de la vida. Yo ya estoy muy tranquila, muy feliz, así pasan las cosas. La vida es hermosa y te llena de sorpresas y esta es una de ellas”, y agregó que prefiere enfocarse en las cosas positivas que están ocurriendo en su carrera, dijo la también actriz.

La serie Bienvenidos Edén, es el proyecto con el que la actriz regresó a su país natal. “Yo amo México y en cuanto pueda me doy una escapada con mi familia que está ahí y a comerme mis tacos deliciosos y a disfrutar de México que es hermoso, pero por circunstancias de la vida ahora estoy trabajando aquí, feliz con muchos proyectos y entregada al máximo a mi trabajo”. Además de retomar su carrera en la actuación, Belinda planea lanzar nueva música: “Ahora con Ana Mena, es una nueva colaboración que va a salir en verano. Estuve en el estudio antes de venirme para acá y va a quedar increíble”, detalló.

Lo que dijo su ex

Entre tanto su exnovio, Christian Nodal habló para el programa Hoy donde dijo sobre su soltería y su reciente mudanza a Los Ángeles: “Ahorita estoy pasando una etapa bien bonita de creatividad, de mucha creatividad. He estado trabajando con grandes colaboraciones. He estado muy enfocado en el álbum de Forajido…Me siento muy cómodo, muy libre, es otra vida (en Los Ángeles)”. En otra entrevista para el programa Venga la Alegría, Nodal reconoció que se tapó el tatuaje que se hizo en honor a Belinda: “Tenía unos ojos aquí y me los tapé con unas alas. Hice un diseño completo de pecho, justo, yo tengo dos polos, lo odio o me apasiona, no tengo punto medio”.

