Evaluna Montaner y otras famosas que eligieron tener un parto en casa Foto: Splash News

Para muchas de estas mujeres tomar la decisión de tener a sus bebés en casa fue por estar en la intimidad de sus hogares y con sus seres queridos.

Evaluna Montaner es una de las artistas que decidió tener a su hijo Índigo en casa, esto en un parto natural y con la ayuda de una partera.

Fue su padre, Ricardo Montaner, quien dio la noticia a los seguidores de su hija y su esposo Camilo.

“No sabemos si es nena o nene. Va a nacer en casa, va a nacer a través de una partera, como nací yo hace sesenta y pico de años. Va a nacer de forma muy natural, probablemente en agua. Eso lo van a decidir en el momento”, dijo Montaner.

Te contamos cuáles son las otras famosas que también optaron por tener a sus hijos en casa.

Otras famosas que eligieron tener un parto en casa

Michelle Renaud

La actriz mexicana Michelle Renaud tuvo a sus 28 años a su bebé Marcelo. El nacimiento del pequeño fue en casa.

“Desde que me embaracé supe que sería parto en casa y no iba a ir a ningún hospital, entonces me preparé, leí todos los libros del mundo, tuve una partera maravillosa, todo increíble”, dijo la actriz en una entrevista a Unicable.

Gisele Bündchen

La modelo de Victoria’s Secret tiene dos hijos con el jugador de fútbol americano, Tom Brady. La pareja decidió que ambos bebés nacerían en un parto natural en casa.

“Dar a luz fue la experiencia más intensa y desafiante de mi vida. Estoy bendecida por haber tenido la oportunidad de parir en casa, rodeada de amor y donde me sentí segura”, dijo Gisele Bündchen.

Jessica Alba

La actriz tuvo a su hija Honor en el año 2018 en un parto llamado ‘HypnoBirth’. Este hace que la mujer esté relajada cuando las contracciones empiezan a aparecer.

“No grité, fue verdaderamente Zen. El parto fue una especie de meditación. Hice respiración con yoga”, explicó Jessica Alba a US Weekly.

Gigi Hadid

La modelo decidió tener a su primera hija Khai en un parto natural en casa, esto debido a la pandemia del Covid-19.

En una entrevista que dio para Vogue, Gigi Hadid dijo que no se puso la anestesia epidural.

