Ex empleados de Meghan Markle la catalogan como “sociópata narcisista”

En un libro, los ex empleados de Harry y Meghan dijeron que se habían autodenominado el “Club de sobrevivientes de los Sussex”.

Puedes leer: ¿Lady Di está viva? No, es la inteligencia artifical aplicada a un retrato

Desde la llegada de Meghan Markle a la familia real se conoció la discordia entre los integrantes y la actriz estadounidense.

La Reina Isabel II fue una de las personas que no logró hacer una buena empatía con la esposa de su nieto Harry.

Por esta y varias razones, los duques de Sussex decidieron renunciar a la corona e irse a vivir lejos de Reino Unido.

Ahora se conocieron detalles de los ex empleados de la pareja y cómo se comportaban.

Aquí te contamos.

Así se comportaba Meghan Markle con sus empleados

El diario The Sun obtuvo partes exclusivas del libro “Courtiers: The Hidden Power Behind the Crown” de la escritora Valentine Low.

En este se revelan detalles de la relación que los duques de Sussex tenían con sus empleados y quienes aseguran que fue una pesadilla.

En esta publicación se dio a conocer que tanto el príncipe Harry como su esposa Meghan Markle tenían gestos desagradables.

“Todos sabían que la institución sería juzgada por su felicidad. El error que cometieron fue pensar que ella quería ser feliz “, dijo un ex empleado.

Añadió además que “ella quería ser rechazada, porque estaba obsesionada con esa narrativa desde el primer día”.

Te sugerimos: Toto Vega y Nórida Rodríguez: así empezó su historia de amor

Otros problemas que tuvo Meghan Markle con sus ex empleados

Otros empleados dijeron que la decisión de los duques de Sussex de retirarse de la familia real ya estaba planeada y que no fue por el acoso o la indiferencia.

La escritora Valentine Low también reveló supuestos incidentes de Meghan Markle con varios empleados, uno de esos donde la duquesa le dice a uno de ellos:

“No te preocupes. Si hubiera literalmente alguien más a quien pudiera pedirle que hiciera esto, se lo pediría a él en lugar de a ti”.

Y sostuvo que en repetidas ocasiones la actriz estadounidense atacó a sus empleados verbalmente.

Los ex empleados se hicieron llamar el “Club de sobrevivientes de los Sussex” y después de que Meghan y Harry dejaron la corona, catalogaron a la duquesa como una “psicópata narcisista”.

Leer también: Se conocen nuevos datos de la quinta temporada de The Crown, incluyendo su estreno