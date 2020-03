Examante llevará al Rey Juan Carlos a la corte

Redacción Cromos

La relación extramatrimonial quedó al descubierto cuando se hizo público un viaje de la pareja a Botswana, África. Según la empresaria estando allí el rey tuvo un accidente y tras ese episodio los servicios secretos españoles CNI, tomaron su casa y oficina en Mónaco, argumentando que se trataba de un operativo de seguridad y que incluso, recibió amenazas de muerte del director, del CNI, Félix Sanz Roldán en un hotel en Londres.

El asunto ahora es que Corinna anunció que la denuncia será hecha en una corte del Reino Unido, donde el rey Juan Carlos I no tiene inmunidad. Fuentes cercanas a la examante aseguran que ella tiene amplio material audiovisual de su relación con el monarca español, incluso de fuerte contenido sexual que de llegar a divulgarse dejaría muy mal parado al rey emérito. Pero ahí no termina la cosa. Se dice que Corinna también tiene pruebas sobre sus relaciones familiares con doña Sofía, el rey Felipe, la reina Letizia y temas delicados como asuntos de Estados y pistas sobre sus finanzas personales.

“Tras la intrusión de los servicios secretos en mi habitación del hotel, yo estaba aterrada, especialmente cuando me amenazaron a mí y a mis hijos diciendo que no podían garantizar mi seguridad física”, declaró Larsen. “Insistían en que permaneciese en silencio. Me enviaron un correo, utilizando un pseudónimo, en el que explicaban que hablar con los medios resultaría devastador para mi imagen. Yo me lo tomé como que destruirían mi reputación si no cooperaba”.

La denuncia contra el rey llega justo después de una investigación abierta en Suiza sobre una presunta comisión de 100 millones de dólares recibida por don Juan Carlos, procedente del rey de Arabia Saudí por la construcción del tren de alta velocidad español AVE, que viaja a La Meca cuando aún era jefe de Estado. Sin embargo, la inviolabilidad del monarca hace que solo pueda ser investigado en España por delitos posteriores a 2014, cuando abdicó, pero en la legislación británica la inmunidad del rey no tiene ningún efecto. Desde ya, muchos pronostican un incidente diplomático de proporciones gigantescas entre Madrid y Londres.