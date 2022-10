Exjefe de Laura Tobón publicó confuso mensaje con la modelo: ¿Qué dijo?

Laura Tobón es una de las presentadoras que se fue abriendo camino en la pantalla chica gracias al programa ‘Estilo RCN’ y a la sección de entretenimiento del Noticiero del canal.

Allí fue donde ella hizo sus primeros pinos como presentadora y encontró un nuevo nicho en el cual empezó a destacar. Es espontánea, carismática y además cada vez se muestra más segura ante las cámaras.

Laura Tobón: Antes y después

Tobón ha pasado por grandes pasarelas y aunque en su niñez ella contó haber pasado por una época de bullying debido a su estatura, esta es la que la ha llevado por el camino del entretenimiento.

De la mano del cazatalentos Sergio Barbosa, la bogotana logró escalar grandes peldaños en la televisión nacional.

Fue justamente el exjefe de la quien publicó una imagen en la que ella no solo luce muy diferente a sus publicaciones de ahora, sino, además, despreocupada y fuera de las pasarelas.

A través de su cuenta de Instagram, Barbosa publicó una imagen en la que aparecía él y la modelo posando en ropa deportiva. Ambos lucen con una sonrisa y ella se ve más pequeña.

Luciendo una camiseta azul estampada y un pantalón color rosado, con negro, el periodista escribió “no todo tiempo pasado fue mejor”.

Ante la publicación, muchos seguidores empezaron a preguntarse si el mensaje estaba relacionado a ella o él. Pues ambos, han tenido un cambio con el paso de los años.

Laura Tobón en su papel de mamá

Sin duda alguna, para la presentadora, su vida dio un giro enorme con su matrimonio y el nacimiento de su hijo Lucca.

Para ella, el cambio de su cuerpo y todos los altibajos que pasó mientras estuvo en embarazo, no se comparan con la llegada de su bebé. Ahora en su papel de madre, se siente completa y feliz.

Los seguidores de Laura se han mostrado fans número 1 de Lucca, por lo que no dejan pasar ni un solo detalle por alto, como la pregunta que hicieron sobre la lengua del bebé, que casi siempre permanece con la boca entreabierta.

Para responder esta duda, Laura compartió varias fotos comparando a su hijo con ella y su esposo cuando era bebés, demostrando que este solo es un detalle heredado, no tiene nada que ver con un problema de salud.

Hace unos días, Laura publicó una historia contando una anécdota sobre una pequeña lesión con la que nació su bebé y que en su momento generó gran preocupación, pero que los médicos le dijeron que no era algo grave. Resulta que su bebé nació con una extraña manchita roja en uno de los dedos de su mano. Tras consultar con varios profesionales, el diagnóstico de los médicos fue que se trataba de una malformación vascular.

“Amores, no les había contado esto nunca, pero Lucca nació con esta manchita roja en su dedito. Algo que desde que nació siempre me preocupó. Le pregunté a mi pediatra, a una dermatóloga y a un neurólogo y todos me dijeron lo mismo. Es una malformación vascular que no tiene peligros ni riesgos”, escribió junto a una foto de la manito de Lucca.

Pese a que el diagnóstico fue positivo, la presentadora reveló que es inevitable como mamá el sentirse preocupada por cualquier cosa que podría afectar a su bebé.