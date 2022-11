Explosiva respuesta de Aleska Génesis, exnovia de Nicky Jam, acusada de brujería

El año pasado, el artista puertorriqueño Nicky Jam hizo público su noviazgo con la modelo venezolana Aleska Génesis pero solo después de 7 meses decidieron poner fin a su relación.

Aunque no se conoció la razón de la separación, la mujer es hoy tendencia debido a una serie de videos que se filtraron en redes sociales este fin de semana, en los cuales salió a relucir el nombre del reggaetonero Nicky Jam.

¿Qué paso entre Nicky Jam y Aleska Génesis?

Este fin de semana los nombres de la expareja fueron tendencia, por cuenta de una serie de videos que salieron a la luz en los que aparentemente, la modelo le estaba realizando un tipo de “amarre” al puertorriqueño.

Las acusaciones llegaron por parte de una de las exparejas de Génesis, el presentador y modelo Miguel Mawad, quien aseguró que además de ser víctima de violencia y agresión por parte de esta mujer, también le habría hecho brujería.

A través de sus historias de Instagram, Mawad publicó varios videos de la modelo dialogando en una videollamada con otra mujer, la responsable de realizar el supuesto “amarre”.

El chisme de la novia de Nicky Jam haciendole brujería está fuerte 🔥 pic.twitter.com/7MKC316NXb — Kelly Towerss 💫 (@KellyAfterDarkk) November 7, 2022

Estos actos de brujería, involucran a sus dos exnovios y al esposo de su hermana. “Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, se escucha decir a la presunta santera.

En otra parte de los videos se escucha decir: “Que Nick Rivera Caminero, Nicky Jam, necesite hacerme el amor, que necesite buscarme, que solo tenga ojos para mí, solo piense en mí y en nadie más, que solo se levante el miembro conmigo”, agrega.

Aleska Génesis: ¿Qué dijo tras polémica con Nicky Jam?

Ante ello, fue la misma modelo la que publicó un mensaje en el que no dio muchas explicaciones sobre la filtración de los videos o la veracidad de los mismos.

Mediante su cuenta oficial de Twitter, Génesis decidió defenderse y asegurar que cada persona debe hacerse responsable de sus actos, e incluso de tenerle fe y creerle a lo que cada uno considere.

“Cada quien es libre de creer en lo que quiera”, escribió en sus redes sociales. “Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará para mí y quien tiene la respuesta a todos mis problemas”; expresó Aleska.

También agregó que “él (Dios), es el único en quien debemos confiar y creer, y evidentemente tuve que pasar por muchos procesos para poder llegar a esta conclusión y , hoy por hoy, ,e aferró más a él que nunca”.