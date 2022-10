Familia de Amaia Montero hizo revelaciones de su salud: ¿Cómo está realmente?

Después de una temporada alejada de las redes sociales para recuperarse y volver a ser la misma que nos enamoró como la voz de “La Oreja de Van Gogh” la cantante reapareció hace un mes muy cambiada físicamente para sorpresa de todos sus seguidores.

Puedes leer: “Subir a cantar no fue fácil”: Karol G preocupó a sus seguidores con un mensaje

Aquí encuentras más contenidos como este

Visiblemente, la cantante cambió mucho, pues con el paso de los años se veía algunas veces más delgada, otras subida de peso, e incluso en otras, parecía que se había hecho algo en su cara y la había inyectado.

Amaia Montero: su verdadera situación

A través de sus redes sociales, Amaia ha ido contando puntualmente a sus seguidores, cómo va su vida y al mismo tiempo ha ido mostrando en diferentes fotografías el radical cambio físico que ha tenido y el que una vez más, nos ha dejado boaquiabiertos.

La cantante, camaleónica a más no poder de 46 años sorprendió con una reciente publicación que hizo en sus redes sociales.

En la imagen se veía a una mujer despeinada, con bolsas en los ojos, cansada y con lo que parece una toalla amarrada al cuerpo.

Cuando uno de sus seguidores le preguntó en la publicación cómo se encontraba, ella respondió “destruida”, algo que angustió aún más a quienes la quieren.

El mensaje también estuvo acompañado de “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

¿Qué dijo la familia sobre el estado de Amaia Montero?

Luego de que se conociera la imagen, la familia de la cantante fue contactada por el programa ‘Espejo Público’ de Antena 3 y aunque no habían comentado gran cosa, esta vez hablaron ante el rumor de que estaba desaparecida.

La hermana la exintegrante de la agrupación española, Idoia Montero, comentó que efectivamente, “Amaia no está pasando por su mejor momento”, no obstante, negó que se encuentre desaparecida.

Igualmente, la hermana de la cantante mencionó que “la familia se siente muy agobiada por los cuestionamientos de los fans, pues les exigen explicaciones luego de la alarmante imagen que publicó en sus redes, junto a los desoladores mensajes que dejó”.

De acuerdo al medio TvNotas Idoia también dejó claro que “aunque sí es muy cercana a su hermana, no es su representante y que además, no es la persona indicada para hablar de la salud mental de la cantante”.

Finalmente, agradeció a todos los allegados, amigos y seguidores que han estado pendientes de ella y le han manifestado su apoyo a Amaia a través de redes sociales.