FICCI Interruptus cierra su edición bajo la luz de la luna llena

Esta noche terminará la edición FICCI Interruptus, creada este año a raíz de la pandemia, evento que acercó a visitantes y turistas de la ciudad de Cartagena a la cinematografía mundial durante 8 meses. Los espectadores pudieron disfrutar más de un centenar de películas y eventos académicos, todos desarrollados bajo la luz de la luna llena.

El director artístico del Festival, Felipe Aljure comentó para la Revista Cromos, que este evento fue difícil de curar, porque las películas iban para salas cerradas, ahora, este año se proyectaron en salas abiertas y se programaron. “Esta edición fue como hacer 8 festival en un año, porque durante las 8 lunas llenas del año se desarrollaron actividades de cine, tuvimos toda clase de dificultades que uno se pudo imaginar, pero en el fondo del esfuerzo hay una inmensa gratificación porque uno reconoce la necesidad que tiene la gente para encontrarse con sus congéneres”, comentó el director de cine.

Aljure, director de cine colombiano manifiesta que esta edición fue recompensada al saber que el público llenó las salas de cine que se proyectaban en Cartagena y que desafortunadamente tuvieron que decirle a la gente que regresara a sus casas porque el aforo del lugar se había llenado y publico autorizado, nos sentimos respaldado por la gente y de los turistas que visitaban la ciudad”, expresó Felipe.

“Somos una curaduría de un cine que no es comercial, sino al contrario curamos un cine que no tiene oportunidades y le damos voz, es nuestro propósito de los festivales, evidenciar y visibilizar las voces silenciadas del cine”, comentó el director artístico del festival.

Del 16 al 21 de marzo se desarrollará el FICCI 2022 en la ciudad de Cartagena para esta edición Felipe comenta que tiene la esperanza que se tenga un festival de vuelta hacia la normalidad con el aforo de salas de cine, al nombrar la normalidad de hacer un festival de 6 días seguidos. “Se van a recibir películas del 2020 y 2021 porque son películas que no alcanzaron a presentarse en la edición 60, pero en esta edición sí lo harán porque no podemos ver esas películas viejas cuando no alcanzaron a presentarse en este y otros festivales”, argumentó Aljure.

Por otra parte, la directora del Festival de cine, Lina Rodríguez señaló “Este festival que decidió y apostó por la presencialidad y la resiliencia durante 8 meses alrededor de 6 pantallas de cine con una agenda nutrida y académica que funcionó durante todos los meses del año donde pudimos convocar a cineastas, productores, directores, actores a toda la cadena de la industria cinematográfica del país para repensar y compartir lo que ha sido este proceso de este renacer como industria que estuvo paralizada con la llegada de la pandemia”, comentó Rodríguez

Para el próximo año, Rodríguez comenta que quiere tratar de llegar a un festival cercana lo que venían haciendo, una edición cercana al 2019. “Tendremos 15 muestras convocadas, un universo audiovisual alrededor de las 100 películas, un punto de encuentro con alrededor de 100 pantallas de cine, con una gran agenda académica importantísima también un universo alrededor de NIDO, La convención audiovisual de los nuevos formatos de la industria con las novedades de la industria y desde la sede del cine nacional esperamos que nos acompañen para marzo del 2022·”

En la clausura del Festival, Lina Rodríguez comentó: