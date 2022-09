Flora Martínez da detalles del proyecto con el que regresa a la televisión

Flora Martínez regresa a la televisión de la mano de ‘Entre Sombras’, que es la nueva apuesta de Caracol Televisión y que se estrena este lunes 19 de septiembre al terminar ‘La Voz Senior’, como el reemplazo de ‘El Rey: Vicente Fernández’.

Esta producción tiene un atractivo muy interesante y es que mezcla dos géneros, el melodrama con el policíaco. Cada tres episodios se mostrará un caso diferente que sus protagonistas tendrán que resolver con su astucia, mientras deben lidiar con sus líos personales.

En el caso de Martínez, ella es una capitán de la policía y bioquímica, que por varios años ha trabajado en laboratorio, vive feliz con su marido e hijo, sin embargo, en un momento llega un viejo amor, Iván Guerrero (Rodrigo Candamil), a ponerle todo de cabeza, porque además se involucra con la otra protagonista, encarnada por Margarita Muñoz, lo que termina desarrollándose en un triángulo amoroso.

Cromos entrevistó a Flora Martínez, para conocer a profundidad este personaje, sus recuerdos de ‘Rosario Tijeras’ y detalles sobre sus otros proyectos.

Cromos: ¿Cómo se llama tu personaje y qué cinco atributos nos puedes compartir sobre ella?

Flora Martínez: Mi personaje en Entre Sombras es Julia Beltrán, soy una mujer policía, investigadora, y los cinco atributos de Julia son: una mujer con sed de justicia; una mujer que ama la honestidad sobre todas las cosas, lo cual se le presenta como un conflicto; tercero, es una súper mamá, da la vida por su hijo y por su familia; cuarto, es mujer y por ser mujer es romántica, eso también le puede jugar en contra; y quinto, es muy buena, es una muy buena persona.

C: Al ser un personaje diferente a los que has interpretado a lo largo de tu carrera, ¿hubo una especie de reto al hacerlo?

FM: Sí, fue difícil, para mí estos papeles que son más fuertes, empoderados, yo tiendo a ser más suave, como ver el lado bueno de las personas y estas mujeres tienen que ser muy incisivas, hacerse respetar, darse su lugar, entonces Julia empieza muy soft porque ella ha estado diez años en el laboratorio, pero va cobrando fuerza.

C: ¿Crees que hay algo en común entre Julia y Flora?

FM: Sí, claro, yo soy mamá, soy esposa, amo mi hogar, mi equilibrio, y quizás al igual que Julia, pues también esa necesidad de empoderarte, de hacer tu camino, de ‘¿soy mamá o soy mujer empoderada?’, creo que es una crisis bellísima porque representa a muchas mujeres en este momento de la vida, entonces creo que muchas van a encontrar ese lugar común, ahí me identifico mucho con ella.

C: ¿Cuál dirías que es el principal motivo por el que debemos ver Entre Sombras?

FM: Siento que es una serie que nos enseña un montón de cosas, el hecho de que sea escrita por una mujer libretista, que conoce muy bien la psicología femenina y que haya creado a estas dos mujeres femeninas, empoderadas, líderes de la serie, propone, sobre todo, una nueva manera de resolver los conflictos.

Creo que los hombres, el masculino que hemos visto toda la vida reinando, no es el protagonista que lucha por su poder, sino que son esas mujeres que son intuitivas, que entienden el dolor y que sean ellas las que hagan justicia creo que es algo bellísimo que no se ha visto, la hermandad que se crea entre dos mujeres protagonistas. Además, creo que se aprende muchísimo sobre nuestro propio país, sobre nuestras estadísticas, nuestra violencia real, sobre cómo se resuelve un crimen, tiene muchas cosas interesantes.

C: Al acercarse los veinte años de ‘Rosario Tijeras’, ¿tienes alguna reflexión que hayas hecho a lo largo del tiempo?

FM: Fue algo entrañable, el momento, para mí realizarla, como en esta serie, acercarme a realidades tan difícil, en su caso, el de Rosario, ser una mujer sicaria y estar de ese lado de la justicia, aprendí muchísimo el país.

Hoy en día, con Julia, al otro lado de la justicia y ser mujer policía, pero creo que siempre es un aprendizaje y poder ofrecerle algo al espectador donde él pueda entender estos distintos mundos, más que tú volverte grande con un personaje, es ofrecer una reflexión de qué se siente vivir en esos distintos mundos.

C: ¿Qué otros proyectos tienes pendientes para el resto del año?

FM: Tuve que abandonar la música porque con las grabaciones, pero ahora vuelvo con toda y, además de eso, me enfrento al reto más grande de mi carrera quizás, porque voy a dirigir mi primera película antes de finalizar este año, es una historia fantástica, mágica, realismo mágico, nada de violencia, ni de narcotráfico, es como mi revancha con Rosario Tijeras, que creo que hice un ícono de una realidad en algún momento, pero creo que en este momento el país necesita otro, así que propongo otro muy diferente y por supuesto voy a actuar ahí, no me pude aguantar.