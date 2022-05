Forbes: Amber Heard sale de Aquaman

Jason Momoa y Amber Heard en una escena de la primera entrega de "Aquaman". Foto: Cortesía: Warner Bros

A raíz del proceso legal que Amber Heard inició en contra de Johnny Depp, muchos fans han solicitado que Heard salga de la película y parece que así será.

Tras las revelaciones del juicio entre la antigua pareja que empiezan a inclinarse por fallar a favor del actor, se han conocido algunas consecuencias para la actriz que interpretaría a Mera en ‘Aquaman’.

Desde hace varias semanas, la recolección de firmas por parte de ciudadanos en el Reino Unido para que desestimaran a Heard como actriz en la película ha tenido muchísimo éxito. En la campaña se afirma que Amber Heard ya ha sido “expuesta como una abusadora doméstica” y que cancelar su aparición evitaría por un lado aprobar esta conducta y por otra darle más exposición mediática. El proyecto ya pasó los dos millones de firmas, y espera llegar hasta los tres millones.

A raíz de esto se informó que el papel de la actriz había quedado reducido a 10 minutos en total, sin embargo, Forbes aseguró que la productora estadounidense Warner Bros. decidió eliminar a Heard por completo. Ha sonado la actriz Emilia Clarke para interpretarlo.

‘Aquaman and the Lost Kingdom’ se estrenaría en 2023, sería la segunda parte de esta serie, aún protagonizada por Jason Momoa, con quien Amber Heard tampoco tuvo una buena relación. Al parecer, les costó muchísimo relacionarse y tener buena química en la pantalla. La historia se centrará en la historia del héroe acuático que con ayuda de otros superhéroes se enfrentarán a Black Manta.

El trastorno límite de personalidad de Heard

La psicóloga consultada por el equipo de abogados de Johnny Depp es Shannon Curry, psicóloga clínica forense que afirmó haber examinado personalmente a Heard y cuyo estudio está basado también en el de otros terapeutas de Heard previos a esta situación, afirmó que Heard tiene un trastorno límite de la personalidad (‘borderline’) y trastorno de personalidad histriónica.

Según los diagnósticos anteriores, Heard sufría de esto y según sus exámenes todo fue congruente. Esto apoyaría de alguna manera las pruebas en las que se sugeriría que Heard muestra una muy baja tolerancia al abandono, y otros síntomas de estos trastornos.

Los abogados de Heard intentaron desacreditar las opiniones de Curry y sugirieron que no es un testimonio válido ya que fue contratada por Depp, Curry fue enfática en decir que ella no estaba siendo contratada, sino consultada como una opinión ajena al caso y totalmente externa en la que solamente se reunieron una vez para solicitar sus servicios, y luego a partir de eso ella hizo su investigación y sus exámenes a Heard. “Si no encontrase algo favorable a Depp y negativo para Heard, ¿sería experta en este caso?”, le preguntó Elaine Bredehoft, abogada de Heard. “Represento a la ciencia independientemente de con quiénes trabaje”, respondió Curry.

La psicóloga afirmó que algunas de las características principales del trastorno límite de la personalidad incluyen “ira interna y hostilidad”, una tendencia a ser “moralista” y “estados de ánimo fluctuantes”. “Pueden reaccionar violentamente, pueden reaccionar físicamente”, dijo. “Con frecuencia serán abusivos con sus parejas. Es casi una actuación”.

Depp presentó la demanda por difamación después de que Heard escribió y publicó una columna en el diario The Washington Post en diciembre de 2018 en la que se autodescribió como una figura pública que representa el abuso doméstico, en la que sugirió haber sufrido maltratos y abusos en su última relación. A pesar de que no nombró a Depp, “no tuvo que hacerlo”, como afirman sus abogados, pues la columna sugirió por sí sola la única relación en la que la actriz había estado durante varios años, que era con Depp.

El actor la demandó por insinuar agresiones como esas que incluyen violación, abuso físico y abuso verbal y emocional, por lo que le pide 50 millones de dólares por daños y perjuicios por calumnia y falsas acusaciones.

Heard replicó con una demanda en la que le reclama el doble, 100 millones, y alega haber sufrido “violencia física y abusos desenfrenados”. La pareja duró solo dos años casada.

