Fotos: Michael Douglas reaparece irreconocible y preocupa a varios seguidores

Michael Douglas es una de las estrellas de Hollywood que han hecho del cine algo impresionante. Películas como ‘Bajos instintos’, ‘Wall Street 2: el dinero nunca duerme’ y más, se hicieron legendarias gracias a su participación.

Sin duda, el tiempo para ellos también pasa y por más que se quieran ocultarlo o no sentirlo el cuerpo va pasando factura a todos los años de viajes, excesos

Michael Douglas reaparece irreconocible

Hace dos años, el actor dio una entrevista en la que aseguró que su memoria a largo plazo le estaba fallando y que esto lo descubrió en pandemia. “A lo largo de la pandemia, en la que he pasado mucho más tiempo haciendo básicamente nada en el sofá, me ha sorprendido la cantidad de energía que he perdido. Y mi memoria a largo plazo está bien, pero a corto plazo… no tanto. Lo estoy investigando”.

Además de su estado de memoria, estos días Douglas sorprendió con una apariencia muy diferente a lo que estamos acostumbrados y algunos internautas señalaron que se veía descuidado.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones Foto: Archivo Vea

En cuestión de pocos meses, el cambio físico de Michael Douglas fue radical. En los últimos días al actor se le vio en París y fue fotografiado por algunos paparazzis que lo tomaron desprevenido.

El actor se encuentra allá por temas laborales y entre cada uno de los rodajes decidió salir a descansar y a entretener su mente, cuando fue captado por las cámaras.

“Un aspecto que dista mucho del que presentaba meses atrás. Douglas, de 78 años, fue visto esta semana por el centro de la capital francesa, atendiendo a los fans y firmando autógrafos”, destacó el medio el Clarín.

En las imágenes conocidas se pudo ver al actor con el pelo largo y mucho más delgado que meses atrás.

Michael Douglas reaparece irreconocible y preocupa su aspecto desmejorado.



A los 78 años ha llamado la atención, ya que en febrero de este mismo año, en una gala presentaba un físico más cuidado.



✍️@QueraltUceda

➡️https://t.co/C5bcLcmkdN pic.twitter.com/rGjQjdTTsg — La Vanguardia (@LaVanguardia) November 6, 2022

Michael Douglas reaparece con un aspecto muy envejecido https://t.co/x66toRNL8f pic.twitter.com/CW6QyzvYmg — Ocio El Norte (@OcioElNorte) November 9, 2022

“Hola chicos, feliz TGIF (Thank God it’s Friday), que tengan un buen día, mucho amor”, dijo para las cámaras en un momento.

Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones: ¿Cuánto se llevan?

La famosa pareja ha revolucionado el cine y la escena del entretenimiento en el mundo. Llevan juntos más de 24 años y en su historia ha habido de todo.

A raíz de su unión Douglas es padre de dos hijos: Dylan que tiene 22 años y Carys que tiene 19. Su relación ha estado en tela de juicio por muchos pero han sabido continuar a pesar de todos los rumores y noticias al rededor de ellos.

Se llevan exactamente 25 años de diferencia y ante ello, han sido muchas las cosas que se han hablado en cuanto a la diferencia de experiencias, sin embargo, los actores se han mostrado muy enamorados y sin ánimo de terminar.