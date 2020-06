Endeavor Colombia galardonó a las emprendedoras que se destacaron entre las 85 mujeres inscritas a la convocatoria de esta edición.

La iniciativa Mujeres que Impactan fue creada desde el 2017 para transformar la mentalidad de las mujeres emprendedoras del país y para que ellas se lancen a montar empresas con un gran potencial de escalamiento, replicabilidad y alto impacto. “Según un estudio realizado por Endeavor Global, para el 2016 solo el 7% de las Empresas Endeavor en Latinoamérica fueron fundadas por mujeres. Por eso, nos pusimos a la tarea de promover el emprendimiento femenino, apoyando e incentivando a las emprendedoras a pensar en grande y a romper el miedo al fracaso a través de esta iniciativa”, resalta Camila Salamanca, directora ejecutiva de Endeavor Colombia.

Por esta razón, hay que celebrar los logros de las cuatro mujeres que fueron galardonadas por Endeavor este año: Sandra Rubio de Imix, Manuela Sánchez de Laika, Olga Bocarejo de Bancalimentos y Cristina Arbeláez de Kapua.

PUBLICIDAD

Estas emprendedoras fueron elegidas por contar con un modelo de negocio potencialmente escalable y replicable, por estar dedicadas a su empresa un 100 % del tiempo, tener influencia en la toma de decisiones, tener participación accionaria al menos del 30 % y por tener un gran potencial para convertirse en modelo de rol.

Ver las ganadoras del 2019

Ahora, las ganadoras del Premio Mujeres que Impactan accederán a los servicios que Endeavor ha diseñado para apoyarlas y guiarlas en el crecimiento de sus compañías. Este proceso durará 6 meses, durante los cuales podrán participar en la mesa de identificación de retos, en un diagnóstico operativo y en sesiones de mentorías grupales y personalizadas, entre otros beneficios. Pero antes de que emprendan esta nueva aventura de aprendizaje, aquí las conocemos un poco más de cerca:

Sandra Rubio

Es la mujer detrás de Imix, la fintech dedicada a la creación y el desarrollo de ecosistemas digitales integrales a partir de la inclusión, la educación y el empoderamiento financiero para las personas en condición de vulnerabilidad en Latinoamérica. “Quería ser una Mujer que Impacta porque hace muy poco tiempo descubrí la sororidad y creo que todas debemos aprender más temprano del poder de las redes de mujeres'‘, resaltó Sandra.

PUBLICIDAD

Manuela Sánchez

Es la cabeza detrás de Laika, aplicación que ofrece más de 17 servicios y 4.000 productos para perros y gatos que se despachan en el mismo día de compra. Algunos de los servicios que más se destacan son: medicina prepagada, baño y guardería. “Como mujer emprendedora he aprendido a quitarme de encima los estigmas que existen, que indican que una mujer no puede crear una empresa o no puede ser exitosa. Pero sí se puede. Si uno tiene las ganas y tiene la visión, si está enfocado y hace las cosas bien, paso a paso, es muy probable que todo salga bien”, explicó Manuela.

Olga Bocarejo

La primera banca alimentaria integral del país fue fundada por esta emprendedora. Sus usuarios tienen la posibilidad de abrir una cuenta de ahorros y recibir una tarjeta débito que sirve para acumular puntos a partir del intercambio de residuos sólidos. Con los puntos pueden realizar retiros de productos alimenticios, insumos agrícolas, medicamentos esenciales y acceder a servicios financieros. Adicionalmente, Bancalimentos vende estos residuos como materias primas a empresas transformadoras y creativas. “Como mujer emprendedora he aprendido que debemos romper muchas barreras –de género, políticas, económicas, de conocimiento–, romper parámetros mentales, abandonar lo obvio, la lógica dominante… No podemos concebir el desarrollo sin el empoderamiento de las mujeres”, asegura Olga.

PUBLICIDAD

Cristina Arbeláez

Es la creadora de Kapua, un software que ofrece pronósticos de corto y largo plazo para guiar a las organizaciones en sus ventas, capacidad logística, planeación financiera y planeación de demanda a través de su plataforma de SaaS. ‘‘Apliqué a la convocatoria Mujeres que Impactan porque a través de este premio podré llegar a otras mujeres, ser un ejemplo para ellas y decirles que entre todas podremos cerrar las brechas de género en el emprendimiento'' mencionó Cristina.

Ver ¿Cómo montar empresa siendo mujer?