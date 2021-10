¿Gigi Hadid y Zayn Malik terminaron? Estos serían los motivos

De acuerdo con la revista People, Gigi Hadid y Zayn Malik terminaron su relación amorosa a causa de un incidente entre la madre de la modelo y el cantante. Según los reportes, Zayn y Yolanda Hadid habrían tenido una discusión en la cual el cantante la habría golpeado.

Una fuente le dijo a la revista que la pareja, que tiene una hija de un año de edad, “no están juntos ahora mismo. Pero siguen siendo muy buenos padres. Se coordinan perfectamente. Yolanda es lógicamente muy protectora con Gigi, solo quiere lo mejor para su hija y para su nieta”.

El portal de noticias TMZ reveló detalles del incidente. Según esa información, todo habría comenzado porque Yolanda se presentó en el hogar de la pareja mientras la modelo no se encontraba allí. Eso habría generado el enfrentamiento y fue cuando el cantante habría golpeado a quien fuera su suegra. TMZ asegura que Yolanda Hadid incluso ha considerado la posibilidad de denunciar los hechos ante la policía.

A través de su cuenta de Twitter, el exintegrante de One Direction ha dicho que espera poder sanar las cosas. En su mensaje, el cantante escribió “como todos ustedes saben soy una persona muy privada y quiero crear un espacio seguro y privado para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos familiares privados no se pongan en el ojo público para ser tratados. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella he decidido no responder las afirmaciones que surgieron a causa de una discusión con un miembro de la familia de mi pareja que entró a nuestro hogar mientras mi pareja no estaba en semanas pasadas”.

El artista añadió “esto era y debería seguir siendo un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y a pesar de mis esfuerzos por restaurar un ambiente familiar pacífico que me permita ser co-padre de mi hija de la manera que ella merece, esto ha sido ‘filtrado a la prensa’. Sin embargo, tengo la esperanza de sanar a todos los involucrados con las duras palabras compartidas y, lo que es más importante, me mantengo alerta para proteger a Khai y darle la privacidad que se merece”.

Gigi no se ha manifestado personalmente sobre el asunto, No obstante, por medio de su representante, la modelo pidió privacidad para ella y su familia en este momento.

Problemas de violencia de Zyan Malik

En junio, el cantante estuvo presente en un incidente en Nueva York donde golpeó a un desconocido. Según PageSix, Zyan estaba en el bar Little Sister Lounge; allí un sujeto insultó al artista con adjetivos homofóbicos. Los ánimos entre los dos hombres se elevaron y Zyan golpeó al desconocido.