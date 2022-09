Hassan Nassar: Así fue como destaparon infidelidad del periodista en Twitter

El periodista Hassan Nassar es conocido por sus múltiples trabajos en medios y además por ser el jefe de Comunicaciones del expresidente de Colombia Iván Duque. Aunque su nombre ha sido tendencia en varias ocasiones por temas políticos e incluso de opinión esta vez, no es por un tema muy agradable.

Hassan es hoy tendencia en redes, debido a un tema muy personal y del que pocos hombres o mujeres se sentirían orgullosos de comentar. Al periodista le descubrieron una infidelidad.

¿Qué pasó con Hassan Nassar en Twitter?

Este viernes, varios usuarios de la red social empezaron a comentar sobre el periodista y un tema de su vida privada que es comidilla en la plataforma.

Quien fuera el Jefe de Comunicaciones del expresidente, Iván Duque, está envuelto ahora en un escándalo amoroso luego de conocerse que le habría sido infiel a su esposa con una funcionaria del mismo gobierno.

Al parecer, se trataría de la exconsejera para las Regiones, Ana María Palau, con quien habría intercambiado varios mensajes amorosos. En los chats revelados entre Hassan Nassar y Palau ambos dijeron amarse y quererse por siempre.

El responsable de que se dieran a conocer estos mensajes fue el mismo esposo de la funcionaria pues se encargó de revelar, en Instagram, comprometedoras capturas de pantalla de las conversaciones que sostenían.

Envía un corresponsal... El presunto amorío de Hassan Nassar con Ana María Palau... Hasta ahí llegó el adalid de la moral... pic.twitter.com/xjMmNVEhLT — Pitoniso Enmozado.  (@Poco_Ortodoxo) September 16, 2022

El señor, al descubrir el amorío que tenía su esposa, decidió hacer públicos los escandalosos mensajes en las historias de Instagram de Ana María.

Tras la publicación de las imágenes, la mujer no dudó en eliminar los pantallazos, sin embargo, no le alcanzó el tiempo para que no se filtrara en las redes varias de sus conversaciones. Además, también decidió eliminar sus perfiles en redes sociales.

Sin importar la rapidez con la que lo haya hecho, sus seguidores alcanzaron a tomar capturas de pantalla y lo volvieron un tema de conversación en Twitter, donde ahora tanto el periodista como ella son tendencia.

Según los mensajes que se leen en el chat, Nassar y Palau habrían tenido varios encuentros fuera del espacio laboral en el que se fueron enamorando cada vez más.

“Te seguiré amando y me vas contando más tarde que te vas a la cama. Te amo con locura”, se alcanza a leer en una de las fotos. Ante ello, él le responde con corazones rojos y le responde “te amo con mi vida, te voy contando amor”.

¿Quién es la esposa de Hassan Nassar?

Ante la polémica, muchos se han preguntado quién es la actual esposa de Hassan, cómo luce e incluso a qué se dedica.

Se trata de Andrea Buitrago, por lo poco que se sabe de ella, es modelo y una amiga muy cercana de las también modelos Laura Tobón y la ‘Toya’ Montoya.

En 2016 anunció que estaba embarazada con una tierna foto en la que estaba luciendo su embarazo. Ahora, podría terminar uniéndose a la tendencia debido al escándalo con su esposo y padre de su bebé, Hassan Nassar.