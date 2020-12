Christian Serratos es la actriz de origen estadounidense que le da vida a Selena, en la serie que se emite por Netflix, y aunque lleva pocas semanas en la plataforma, son varias las críticas que ha recibido por su interpretación. El hermano de la verdadera Selena salió en su defensa.

A.B. Quintanilla, el hermano de la extinta cantante Selena reaccionó en favor de Christian Serratos, la actriz que interpreta a su hermana en la serie de Netflix, ya que ha sido objeto de controversias por su personaje.

El también productor de los Kumbia Kings aseguró que para él y su familia Serratos lo hace bastante bien. “Creo que Christian está siendo un gran trabajo al capturar la esencia de Selena”, señaló al portal TMZ. Respecto al lip-syncing cuando canta las canciones de su hermana, advirtió que es intencional porque así era Selena en sus inicios y fue un proceso de aprendizaje para ella.

Te puede interesar: Blanca Suárez habla por primera vez de su exnovio el actor Mario Casas

Christian es recordada por su papel de Rosita en la serie norteamericana The Walking Dead, con un rol completamente diferente, y aunque muchos de los comentarios aseguran que no se parece a Selena, Quintanilla recordó que cuando Jennifer López interpretó a la reina del tex-mex en la película de 1997, también le llovieron críticas porque no era mexicana.

Hasta ahora Serratos no se ha pronunciado ante las críticas, pero sí ha dicho en varias entrevistas que fue “realmente emocionante” darle vida a Selena. El producto ha generado gran expectativa porque en este 2020 se cumplieron 25 años de la intérprete de Como la flor a manos de Yolanda Saldívar, su presidenta del club de fans.

También puedes leer: El Carnaval de Negros y Blancos será visto en todo el mundo