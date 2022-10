Rihanna estrenará nuevo sencillo en honor al actor de ‘Pantera Negra’

Rihanna es una gran influencia en la industria de la música de la moda y el éxito de su firma Savage x Fenty es una gran muestra de la dedicación de esta gran artista en cada proyecto que emprende.

La mujer de Barbados, es una de las cantantes más importantes de la escena de r&b y pop de Estados Unidos, además de haber colaborado con grandes artistas como Kanye West, Calvin Harris y Eminem logró llevar su talento a grandes escenarios.

Rihanna: el sencillo para ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’

A pesar de que decidió dejar la escena musical hace un tiempo para dedicarse a su faceta empresarial, muchos de sus fanáticos pedían hace tiempo su regreso.

Este 28 de octubre se conoció el nuevo sencillo de ‘Riri’, una canción que hizo especialmente para la segunda parte de la película de Disney ‘Pantera Negra: Wakanda Forever’, en la que la ausencia del fallecido actor Chadwick Boseman, se sintió a flor de piel con la voz de la cantante de fondo.

A través de sus redes sociales, la artista confirmó que todos sus fanáticos conocerán su nueva canción ‘Lift me Up’ y será un homenaje a Chadwick Boseman, sumado a todos los hechos en la nueva cinta.

La canción fue escrita por el director de la película, Ryan Coogler y como co-escritora estuvo Rihanna y Ludwig Goransson.

Este sencillo será el primera en seis años para la artista, pues hace tres participó en la canción ‘Believe It’ donde colaboró con el rapero Party Next Door.

Pero esto no es todo pues, el 2023 será el año encargado de darle la bienvenida a Rihanna a los escenarios y en el cual seguramente, la cantante hará historia.

Rihanna hará gira en 2023

De acuerdo a lo dicho por medios internacionales, Rihanna llegará a varios estadios para interpretar las canciones que la dieron a conocer en la escena musical y por las que Jay-Z, esposo de Beyoncé, decidió firmarla en su discografía.

La primera presentación ya confirmada la hizo a finales de septiembre y será para el próximo Super Bowl de la NFL, el cual se celebrará el próximo 12 de febrero de 2023 en Glendale (Arizona, EE. UU.).

Fue la NFL la que anunció que la estrella del pop y el r&b actuará en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LVII.

“Hoy, Apple Music, la NFL y Roc Nation anuncian que el ícono internacional, empresaria y filántropa Rihanna ocupará el centro del escenario en el State Farm Stadium para el Apple Music Super Bowl Halftime Show en el Super Bowl LVII”, informó en un comunicado la liga.

Con más de 250 millones de discos vendidos alrededor del mundo, la artista ganó reconocimiento con su álbum Music of the Sun en el año 2005, pero fue su tercer álbum de estudio, Good Girl Gone Bad en 2007 el que la llevó a los primeros puestos de las listas musicales, y el que le dio su primer premio Grammy.