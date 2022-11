“Importante que todos estén a salvo”: Harry Styles por caos en show de Bogotá

En noviembre se confirmó que los fans de Harry Styles ya no debían preocuparse por el lugar del concierto del artista, pues aunque estaba programado para realizarse en el Parque Salitre Mágico, el show terminó realizándose en el Coliseo Live.

Harry Styles: #LoveOnTour en Bogotá, se realizó en la noche del domingo 27 de noviembre y aunque las entradas fueron reubicadas, varias personas sufrieron por la ubicación, incluso antes de que iniciara el concierto.

¿A qué hora terminó el concierto de Harry Styles?

Muchos fanáticos estaban a la expectativa de lo que iba a ser la presentación del británico y aunque todos querían disfrutar de cada canción, las personas que estaban en una de las localidades más costosas fueron las que más sufrieron.

Aunque Harry Styles demostró que su talento lo ha llevado a ser un fenómeno a nivel mundial, algunos fanáticos tuvieron que ser atendidos por el personal de 911 a cargo de la seguridad de los asistentes.

El ingreso empezó desde las 3:00 de la tarde, faltando 6 horas para ver al artista, además, las filas empezaron desde muy temprano a pesar del frío y la lluvia que hacia en la ciudad, dos factores que después cobrarían factura.

Con el paso de las horas, el tumulto, el calor, el hambre y los empujones empezaron a afectar a quienes llevaban más de 12 horas de espera para quedar bien ubicados, pues varias fanáticas se desmayaron y tuvieron que ser atendidas.

En la zona de platino, una de las localidades más caras los asistentes se empezaron a apretujar al punto de causar la falta de aire de otros que se vieron sin fuerzas para seguir allí incluso antes de que empezara el concierto.

El balance que se conoció fue entre ocho y diez personas que sufrieron desmayos durante la presentación musical, motivo por el cual el mismo artista decidió hacer una pausa en el concierto para evitar situaciones peores.

“Ok, un segundo. Quedémonos en silencio un momento. Enciendan las luces un momento, si pueden abrir un espacio allí por favor- ¿Ustedes están bien allí?”, fueron las palabras iniciales.

Harry Styles detuvo su show para que todos estuvieran a salvo. En cambio Silvestre diría: y si se va a caer el parque, que se caiga pic.twitter.com/mIH4HdxU9H — alejandro (@alejopinedo_) November 28, 2022

Después le pidió a sus seguidores que hicieran un poco de espacio entre ellos: “Estoy muy emocionado de estar aquí, hoy va a ser un gran show pero lo más importante es que todos estemos a salvo, hay muchas personas y hace calor. Lo que haremos es que todos los que estén abajo, muy despacio comenzando desde atrás vamos a dar dos pasos hacia atrás.”.

Luego finalizó diciendo: “Si por alguna razón esto no es seguro, no podremos terminar el show”. No obstante, todo se pudo realizar conforme estaba previsto y cada seguidor coreó las canciones del famoso cantante.

Después de interpretar un gran repertorio de sus canciones más famosas, hacia las 11 de la noche, el concierto tuvo fin, encontrándose lo asistentes con problemas de movilidad para salir de la zona.

Ocesa y Harry Styles: ¿Qué problemas tuvieron?

En redes, varios asistentes también señalaron que en la entrada, las personas de seguridad estaban prohibiendo la entrada de comida por lo que muchos tuvieron que dejar sus provisiones en la larga fila para poder continuar.

Además, durante el concierto, algunos fans le hacían señas a Harry Styles para indicarle que había varios desmayados y que los paramédicos no llegaban, también que necesitaban botellas de agua.