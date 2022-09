¡Inscríbete a la convocatoria de El Premio a la Protección del Medio Ambiente!

Los participantes que quieran participar con sus proyectos ambientales en áreas temáticas como: reforestación, revegetalización, regeneración natural, y en Conservación de Suelos en: recuperación de suelo y regeneración de suelo.

En los últimos 5 años, a causa de la deforestación y la tala indiscriminada de árboles, se han perdido más de 900 mil hectáreas de bosques. Por esta razón, hoy más que nunca, se debe cuidar, conservar y convivir de manera adecuada con los suelos y bosques del territorio.

Puedes leer: Video: así fue la despedida de Juan Diego Alvira de Noticias Caracol

Números rojos: hoy se acabaron los recursos de la Tierra disponibles para 2022 Foto: Pexels

“Con El Premio a la Protección del Medio Ambiente, Caracol Televisión busca ser multiplicador o difusor de buenas prácticas en conservación del medio ambiente, apoyar programas que contribuyan a un desarrollo económico, social y ambiental que sea sostenible, inclusivo y equitativo y finalmente incentivar el desarrollo de prácticas responsables con el ambiente, así que los invito a todos a participar>> aseguró José María Reyes, Gerente de Responsabilidad Corporativa de Caracol Televisión.

Puedes leer: 50 años de Sábados Felices, llenando de risas los hogares colombianos

El Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente 2022 ha definido cuatro (4) categorías para participar:

Empresas Grandes

Empresas Medianas o Pequeñas

Comunidades, asociaciones comunitarias u organizaciones de base, legalmente constituidas

ONG´S

¿Cómo puedes participar en la convocatoria al Premio a la Protección del Medio Ambiente?

La participación en el premio es totalmente gratuita.

Cada participante podrá postular uno o varios programas.

Para participar debe ingresar a https://www.premiomedioambiente.caracoltv.com/ y registrarse.

Allí encontrarán un formulario de postulación al cual pueden entrar cuantas veces lo deseen para actualizar información y adjuntar archivos que permitan verificar la veracidad de la información suministrada.

Las inscripciones estarán abiertas desde el 3 de agosto y hasta el 30 de septiembre de 2022.

¿Cómo funciona?

Cada participante podrá ser postulado en uno o varios programas de Restauración Ecológica y Conservación de Suelos. No obstante, el Premio Caracol Televisión a la Protección del Medio Ambiente reconocerá únicamente uno (1) de los programas presentados por el mismo participante.

Puedes leer: Así se vivió el lanzamiento de “El Rey”, producción colombiana hecha en México

¿Quién evaluará técnicamente los proyectos presentados?

Los proyectos serán evaluados por un comité técnico conformado por la ONG Conservación Internacional y por la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible.

¿Qué recibirán los ganadores?

Los ganadores recibirán 250 millones de pesos representados en pauta publicitaria en espacios disponibles de Caracol Televisión y 50 millones de pesos representados en pauta publicitaria en radio nacional en espacios disponibles.

El premio busca reconocer programas implementados con resultados evidentes y comprobables. No tendrá en cuenta ideas, proyectos o iniciativas que no estén funcionando o que no estén en proceso de implementación, como tampoco, actividades de educación ambiental.

Caracol Televisión, como adherente al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y a sus principios, se ha comprometido a fomentar iniciativas que promuevan la responsabilidad ambiental y a favorecer la difusión de las acciones respetuosas con el medio ambiente.

Caracol entregará un premio al participante ganador que ocupe el primer puesto en cada categoría para apoyarlos en la difusión y promoción del programa postulado.