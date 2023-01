¿Iván Lalinde de Día a Día fue “golpeado” por una oficial de policía? Esto pasó

Ivan Lalinde, uno de los presentadores más reconocidos de la televisión colombiana, se encuentra pasando por un difícil momento al confirmarse el fallecimiento de su madre este jueves 22 de diciembre.

Desde hace un tiempo regresó a Caracol Televisión, y aunque empezó en el reality ‘La Voz Kids’ como presentador al lado de Laura Acuña, ahora hace parte del equipo de ‘Día a Día’.

Iván Lalinde en Día a Día

Su extensa carrera en la televisión colombiana que le ha permitido consolidarse como uno de los presentadores más queridos, por tal motivo la audiencia del matutino siempre está pendiente de él.

Este 18 de enero, en un espacio del programa la Policía llegó al programa para compartir su campaña de “La patrulla púrpura” enfocada a luchar contra toda expresión de violencia hacia la mujer.

Una de las patrulleras hizo algunas demostraciones de los movimientos que las mujeres pueden hacer en el transporte público, en la calle, en lugares públicos o en otros espacios, para defenderse y no dejarse faltar al respeto.

Cuando hizo la última técnica, el presentador Iván Lalinde se prestó para simular una de las situaciones que las colombianas enfrentan diariamente en Transmilenio cuando van sentadas. El ejemplo fue con la patrullera sentada mientras el antioqueño se ubicó al lado de ella como si estuviera apoyándose en ella.

De inmediato, la mujer reaccionó y mostró una táctica de defensa personal que todas pueden aplicar para evitar ser vulneradas sin importar las circunstancias.

Ante ello, el presentador decidió hacerse para atrás y cubrirse un poco el pecho, mostrándose indefenso y sin ánimos de reaccionar de otra manera.

La Policía llegó a 'Día a día' y uno de los que se llevó un recuerdo fue Iván Lalinde pic.twitter.com/7cyga6qfkF — Ana (@PuraCensura) January 18, 2023

Iván Lalinde y la carta a su mamá

Recientemente el periodista paisa compartió un momento muy sentido con sus seguidores al hablar del fallecimiento de su madre. Su nombre era Tere Gallego de Lalinde y tenía 92 años. En cuanto al papá del presentador carismático, se sabe que murió durante la pandemia por la covid-19.

A pocos días de haberla perdido, el periodista reapareció en redes con un tierno video en el que dijo que se había encontrado con una carta escrita para su mamá el Día de las madres, años atrás y quiso volverla a leer porque decía lo que ahora mismo estaba sintiendo en su corazón.

“Por estos días imagínense la pensadera y me vine por acá a los sitios que me dan tranquilidad en la vida, al mar, y me encontré un texto que le escribí a mi mamá en un día de las madres, hace como 10 años en 2012, me encantó y creo que ahí dice muchas cosas de las que he pensado” empezó diciendo el periodista de Caracol.

El presentador de Día a Día, continuó recordando más detalles de ese paseo juntos que ahora lleva en el corazón “solo tu mamá tuviste la paciencia de desmenuzar el pescado y ayudarme para dármelo con todo el amor del mundo y quitarle espina por espina (…) hoy en día amo el pescado frito con arroz con coco y con patacón; amo la comida costeña y todo eso gracias a ti mamá”.

Con emoción en su mirada e intentando aguantar el llanto el presentador continuó: “Yo me imagino que fui incansable hasta el infinito pero sólo tú me calmaste, me abrazaste, me decías cosas bonitas, gracias mamá, hoy en día amo bucear (…) amo el mar gracias a ti”.

Después finalizó diciendo: “Fuiste, eres y serás por siempre mi heroína, eres mi mamá, gracias por presentarme el mar, gracias por la vida te amo con todo mi corazón. Tu gordo”.