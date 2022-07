J Balvin emociona a sus seguidores escuchando hablar a su hijo Río

J Balvin es uno de los cantantes colombianos más reconocidos, no solo por su música sino por algunas polémicas que lo han rodeado. Aunque se ha peleado con pocos artistas, su vida profesional no es la única que genera titulares.

Su novia, la familia y sus amigos más entrañables, también son noticia, pues como bien se puede ver en sus redes, el cantante no comparte muchos post de su novia y su primer hijo.

Hijo de J Balvin enternece las redes

Aunque para muchos, la noticia de que J Balvin sería papá fue una sorpresa, pues no se conocía quién era su novia y hace cuánto estaban juntos, el nacimiento y los detalles de cómo ha sido su vida ahora como padre, siguen llamando la atención.

El cantante urbano y su novia, decidieron ponerle Río a su primer hijo y como una muestra de amor, le compuso una canción dedicada a esa vida que ahora hace parte de su hogar.

Recientemente, el intérprete de ‘Mi gente’ despertó varias reacciones entre los usuarios de Instagram, al realizar una publicación ligada con su vida de familia. El colombiano se mostró muy emocionado, diciendo que “se le iba a explotar el corazón”.

Y es que sin duda, la primera palabra de un hijo es una de las mayores sorpresas para los padres. De acuerdo con lo registrado en el clip, el artista de reguetón, no se encontraba en el momento que lo dijo, sin embargo, Valentina Ferrer, madre y pareja del cantante, le envió un video en el que mientras grababa al pequeño gateando, le pedía que dijera papá.

El bebé sin mayor reparo respondió “papá” y siguió con su movimiento. “Mi hijo acaba de decir ‘papá’, mi hijo me acaba de decir ‘papá’. Pero no estoy, me mandaron un video. Se me va a explotar el corazón, qué chimba”, señaló el intérprete de Colores.

Sin duda, el cantante se mostró feliz con el hecho que quedó no solo en su recuerdo sino grabado para años posteriores.

