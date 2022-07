Jason Momoa confirma que Ben Affleck estará en Aquaman 2

El futuro de Batman en el Universo Extendido DC sigue siendo un misterio. Después de que Warner Bros. eligiera como director de The Batman a Matt Reeves (La Guerra del Planeta de los Simios), en sustitución de Ben Affleck, el actor aseguró que uno de sus sueños era dirigir una película de ‘El caballero oscuro’ en solitario.

Sin embargo, ese proyecto no se concretó y Affleck terminó sorprendiendo con papel de Batman en la entrega de Aquaman, en la que dejó claro que el papel no le iba a quedar grande.

¿Ben Affleck estará en Aquaman 2′?

Todo indica que el “Caballero de la noche”, interpretado por Affleck volverá a la pantalla grande. Así lo confirmó el actor Jason Momoa en su cuenta oficial de Instagram.

En la publicación están los dos actores legendarios, al lado izquierdo está Ben Affleck y al derecho Jason Momoa acompañado de una gran sonrisa y abrazo fraternal.

“¡Reunidos! Bruce Wayne y Arthur Curry. Te amo y te extraño. Las giras de estudio con Ben Affleck en Warner Bros. Pictures acaban de explorar los edificios exteriores. Está todo bien. Me rompieron en el set. Todas las cosas geniales que se vienen en Aquaman 2″, indicó el actor.

El actor de Aquamán también incluyó un video en la publicación que lo mostraba interactuando con una gira de fanáticos. “Estaba bromeando acerca del hecho de que ya no era un maldito secreto, con respecto a la aparición del Batman de Ben Affleck en Aquaman 2. Luego se dirigió al camerino de su compañero de reparto, que solo estaba etiquetado con sus iniciales cuando Jason Momoa entra y se hace una foto rápida con el actor que interpreta al Hombre Murciélago en el cine”, destacó el medio Cinemascomics.

Teniendo en cuenta que Ben Affleck regresa como Batman en The Flash, y sabiendo que Aquaman 2, lo más probable es que se sienten las bases de ese gran evento del DCEU, “tiene sentido que el Hombre Murciélago vaya a aparecer en la secuela del Rey de Atlantis. A fin de cuentas, tienen que justificar el hecho de que el Caballero Oscuro vaya a salir en The Flash y se vea las caras con una contrapartida multiversal como Michael Keaton. Esperemos que los rumores no sean verdad y no acabe muriendo en The Flash”, indica el medio mencionado.

Cabe recordar que Ben Affleck interpretó al superhéroe en las cintas “Batman v Superman: Dawn of Justice” y “Suicide Squad” (ambas de 2016), y “Justice League” (2017), todas ellas pertenecientes al universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics.

El doble ganador del Óscar (mejor guion por “Good Will Hunting” y mejor película por “Argo”) se queda así dentro de los súper héroes de la franquicia DC una vez más.