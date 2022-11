Javier Hernández Bonnet: esta sería la causa de su hospitalización en Catar

Javier Hernández Bonnet es uno de los periodistas más legendarios y queridos del Canal Caracol. Las transmisiones de los partidos bien sea de la selección Colombia como la de otros equipos han tenido su sello.

Sin lugar a dudas, el periodista ha pasado sus años de carrera trabajando arduamente en el periodismo deportivo y haciendo parte de los cubrimientos y noticias del canal.

¿Qué pasó con Javier Hernández Bonnet en Qatar?

Teniendo en cuenta su gran trabajo en Cararol Tv, su participación en el Mundial de Qatar era de esperarse, pues es uno de los periodistas que más conocimiento tiene sobre este deporte.

Sin embargo, no todo parece estar muy bien, pues desde hace unos días, los fieles televidentes del noticiero se percataron de su ausencia en las transmisiones especiales del Mundial.

A través de redes sociales, muchos empezaron a preguntar qué pasaba con Javi y por qué ya no estaba haciendo parte de la sección de deportes de Noticias Caracol.

“Hace días no veo a Javi en el noticiero, será que ya no está en Qatar?”; “Extraño a Javier Hernández en las transmisiones del Mundial, qué pasó con él”; “Qué pasa con el Señor Javier Hernández Bonnet. Se extrañan sus comentarios y su presencia”; “Se me hizo extraño que no apareciera más”; “Lástima lo de Javier Hernández Bonnet”; “¿Qué pasó con Javier Hernández Bonnet quien venía liderando las transmisiones del mundial? Se extraña su repentina ausencia de hace ya días”, fueron algunos de los comentarios.

Después de que varios de estos comentarios se viralizaran y llamaran la atención de otros usuarios de las redes, fue su compañero y amigo, Ricardo Orrego, quien le contó a los televidentes lo que estaba pasando en el cubrimiento de Qatar.

Orrego aseguró que llegar a cubrir un evento tan grande como este, siempre tiene sus complicaciones y que por ello, Javier presentó problemas de salud: “Queremos entregarles este mensaje a los televidentes: esta fiesta del Mundial de Qatar 2022 es el reto más grande y cada cuatro años se construye a través de la capacidad y esfuerzo de este equipo, del Gol Caracol. Hoy, nuestro director general, Javier Hernández Bonnet se encuentra aquí, en Catar, recuperándose de pequeñas dolencias, pero muy pronto se unirá a nosotros para seguir guiando esta operación”, dijo.

Por el momento, Semana afirma que el periodista tuvo un problema de cálculos en la vesícula, siendo el motivo central de sus dolencias, no obstante, el periodista señaló que se encontraba recuperándose y que pronto podrán verlo en pantalla de nuevo transmitiendo toda la información del Mundial de Qatar.