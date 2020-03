Jennifer Aniston y Brad Pitt estarían a punto de casarse por segunda vez

Redacción Cromos

En el 2000 fue la primera vez que esta pareja dio el sí en el altar, pero cinco años más tarde se divorciarían y Pitt iniciaría una nueva relación con la también actriz Angelina Jolie. De esta unión, quedaron 6 hijos, tres adoptivos y tres biológicos, y aunque parecían una de las parejas más sólidas de Hollywood, la relación duró 10 años y terminó en muy malos términos. Jolie acusó a Brad de violencia doméstica y alcoholismo.

Luego de la separación de “Brangelina”, como solía llamarlos la prensa, Brad asistió a rehabilitación, visitó el sicólogo y su descuidado aspecto físico dio de que hablar durante meses; sin embargo, una vez se le volvió a ver junto a su exesposa Jennifer Aniston, coincidiendo en galas de premios, y en el cumpleaños de la actriz, Brad renació y los seguidores de ambos, pedían a gritos que regresaran, pues fue uno de los matrimonios más icónicos en la industria del entretenimiento.

Ahora parece haberse cumplido el sueño de los fans. De acuerdo con el diario británico The Mirror, Jennifer y Brad se habrían visto al menos unas 5 veces, en cita románticas, antes de la entrega de los SAG Awards -premios del sindicato de actores de los Estados Unidos- en enero pasado. Y la revista Life & Style asegura que una fuente cercana a Jennifer confirmó que la pareja se ama y que planea una boda bajo total hermetismo en Los Cabos, México, que se daría 20 años más tarde que su primer matrimonio.

Esta información también habría llegado a oídos de Angelina, quien no quiere cerca de sus hijos a la protagonista de Friends por lo que se encuentra tramitando una orden para reevaluar la custodia de sus hijos con Brad. "Angelina le ha pedido en privado (a Brad Pitt) que sus hijos no vean o convivan con Jen y para seguir escarbando en la herida, ha presentado una nueva evaluación de la custodia de sus hijos en contra de Brad. Esto fue muy sorprendente, incluso para los niños", señala la fuente citada por The Mirrror.

Aunque todo esto parece no hacer mella en la pareja de exesposos. “Esta vez lo mantendrán en secreto hasta que todo haya sucedido. Lo que Brad más ansía ahora es establecerse y vivir felizmente con su alma gemela, Jen", aseguró el informante a Life &Style.

