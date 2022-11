Jennifer Lawrence: “Bebíamos whisky y nos drogábamos”, así lidiaba con la fama

En una entrevista que concedió para The New York Times, Lawrence ha explicado qué hacía para llevar la presión de la fama, junto a varios compañeros de rodaje de la famosa saga ‘Los Juegos del Hambre”.

Puedes leer: Jennifer Lawrence reveló las dificultades que tuvo para ser mamá

Jennifer Lawrence reveló las dificultades que tuvo para ser mamá Foto: Getty Images

Así lidiaba con la fama de ‘Los Juegos del Hambre’ la actriz Jennifer Lawrence

“Los chicos y yo siempre volvíamos a nuestro hotel y bebíamos whisky y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía”, explicó Lawrence al relatar lo difícil que eran las entrevistas a medios.

Lawrence comento que lo hizo junto a sus compañeros de película Josh Hutcherson y Liam Hemsworth, que interpretaban a Peeta Mellark y Gale Hawthorne.

“Los chicos y yo volvíamos a nuestro hotel y tan solo bebíamos y nos drogábamos. Lo hacíamos para ayudar a sobrellevar las intensas presiones de la fama, que nos hacían sentir como una mercancía”, señaló la intérprete, quien ha detallado que la única droga que consumían en esos encuentros nocturnos era marihuana, nada de cocaína y cosas más fuertes.

“A mi suegra le va a encantar esto ¡Ya no lo hago, soy mamá!”, dijo entre risas la actriz norteamericana.

La ganadora del Premio Oscar también recordó que repitió este mismo episodio en su última película ‘Don’t look Up’,. Lawrence confesó que, en una escena de la película, después de ver el cometa y conocer el peligro que afrontaba la Tierra, se fumó un porro para relajarse. Esta escena fue real, ya que Lawrence pensó que sería mucho más realista y original meterse en el papel drogándose de verdad.

Puedes leer:Meryl Streep improvisó 25 llamadas para escena de ‘Don’t Look Up’

Jennifer Lawrence se convirtió en madre este 2022

Por otro lado, señaló que dicha etapa ya forma parte del pasado, ya que ahora tiene otras responsabilidades ser mamá.

El pasado 24 de febrero la actriz Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo, fruto de su relación con el galerista de arte Cooke Maroney.

Tras su compromiso con Maroney, la estrella de la saga de ‘Los Juegos del Hambre’ declaró en el podcast de Catt Sadler que su pareja era el ser más grande que había conocido.

Puedes leer: ¡Ya es mamá! La actriz Jennifer Lawrence dio a luz a su primer hijo

“Aceptar casarme con él fue una decisión muy, muy fácil, es la mejor persona que he conocido en toda mi vida, así que me siento muy honrada de convertirme en una Maroney”, dijo Jennifer Lawrance.

Qué otros proyectos vienen para Jennifer Lawrence

La actriz norteamericana tiene varios proyectos por delante, como ‘It’s What I Do: A Photographer’s Life of Love and War’, ‘Bad Blood’ y ‘Burial Rites’, esta última en donde encarnará a Agnes Magnúsdóttir, la última mujer en ser ejecutada en Islandia por asesinato.