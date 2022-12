Jennifer Lopez y Ben Affleck son los protagonistas de la nueva edición de Cromos

Jennifer Lopez ha manifestado en varias ocasiones que se habla más de su lado sentimental que de su talento descomunal. En Halftime, el documental producido por Netflix, la neoyorquina señaló que la prensa ha puesto el foco en sus rupturas y no en su trayectoria artística: “Toda mi vida me la he pasado queriendo que me escuchen, ser vista y me tomen en serio, y ahora tengo esta increíble oportunidad de enseñarle al mundo quién soy”.

Por su trayectoria, la estadounidense de raíces puertorriqueñas y su esposo son los protagonistas de la última edición de Cromos en 2022. La de “Bennifer” es una llama que nunca se apaga, a pesar de la ruptura y de los caminos que los separaron en el pasado. En la actualidad conforman una pareja que invita a creer en el amor.

Y es que la distancia ni el tiempo apagó su sentimiento. Affleck tuvo tres hijos con la actriz Jennifer Garner y Lopez dos con el cantante Marc Anthony. Transcurrió tanta agua debajo del puente, que ahora sus retoños son adolescentes. La juventud de los cinco refleja lo que duraron distanciados los protagonistas de esta historia que ahora podrá leer.

