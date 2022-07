Jennifer Lopez y Ben Affleck: ya eligieron al padrino de bodas

Medios de Estados Unidos han difundido que la pareja ultima sus detalles para la boda, aunque se desconoce qué día será la unión entre Ben Affleck y Jennifer Lopez, ya se habla de que será el ‘matrimonio del año’ y que sus seguidores están a la espera de las imágenes de la boda.

Puedes leer: ¿Jennifer Lopez se arrepiente de haber trabajado con Shakira?

Aquí puedes encontrar más contenido como este

Jennifer está agradecida por esta nueva oportunidad en el amor y dispuesta a formar una familia con Ben Affleck. Foto: Getty

Mira quién es el padrino de bodas de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Aunque otros medios norteamericanos han asegurado que la pareja ya contrajo nupcias en un lujoso hotel en Georgia , pero rápidamente la versión se desmintió por completo, al ver a la cantante un día después de la supuesta “boda” entrar a su estudio de grabación como un día normal.

Según la Revista OK, el actor, director y productor estadounidense ha elegido al padrino de su boda, aunque el rumor era fuerte de que Affleck elegirá a su mejor amigo, el actor Matt Damon lo cierto es que será uno de sus invitados, pero quien oficiará como padrino será su hermano, Casey Affleck.

Puedes leer: Jennifer Lopez presenta a su hija Emme con pronombres neutros

“El hermano de Ben, Casey Affleck, será su padrino, mientras que los hijos de la pareja de sus matrimonios anteriores también estarán muy involucrados”, ha dicho un allegado de Ben a un medio de comunicación.

Lo que ha sorprendido a sus fanáticos es el hermetismo con que la pareja ha mantenido el matrimonio, ha sido privado, lo que parece que Ben ni Lopez han querido que se sepa dónde será la boda, quién diseñará el vestido y quién será la madrina. Lo único que se ha difundido es que los invitados al encuentro matrimonial sabrán todos los detalles unos días antes.

“Se les pedirá a los planificadores de bodas y al personal que firmen un acuerdo de confidencialidad con una señal de hierro. Matt y otros invitados no sabrán a dónde van hasta unos días antes de la boda”, dijo Jennifer Lopez en una entrevista

También se conoció que JLo está tan ‘obsesionada’ con el matrimonio, que incluso ha rechazado millonarias ofertas por fotografías exclusivas de su matrimonio con Ben Affleck en revistas de entretenimiento.

Bennifer como han sido apodados por la prensa y sus fans- han estado inseparables en los últimos meses si se llegara a concluir la unión, entonces serían la excepción a la regla: las segundas oportunidades si pueden ser para siempre.

Te puede interesar leer: Jennifer López y Ben Affleck, sí valen las segundas oportunidades

¿Cómo le propuso matrimonio Jennifer Lopez y Ben Affleck?

Fue el pasado 8 de abril cuando la Diva del Bronx anunció su compromiso con un tierno video en su cuenta de On the JLo. En aquel video la interprete de ‘On the Floor’ presumió su lujoso anillo.

En On the JLo, Jennifer publica noticias, experiencias y contenido exclusivo para sus fanáticos más fieles que están suscritos a su página. Rápidamente, se dieron cuenta que era el anuncio oficial de su compromiso con Ben.

Puedes leer: ¡La segunda es la vencida! Ben Affleck le pediría matrimonio a Jennifer Lopez

“Eres perfecto”, dijo mirando la joya de esmeralda que lució en aquel video. Casi de forma instantánea, en sus redes sociales incorporó a su nombre el emoji de un anillo para dar nuevas pistas a aquellos que aún no habían podido acceder a la publicación, pero que rápidamente se viralizó por redes sociales.

La historia de amor de Jennifer López y Ben Affleck no comenzó en este momento, la pareja ya había anunciado su compromiso en 2002, siendo una de las parejas más cotizadas en esos años, sin embargo, el idilio de amor se terminó en 2004, dejando a todos los fans desilusionados.

Aunque parecía que nunca volverían a verse, todo tomó un giro cuando la pareja se reencontró este año y volvió a nacer el amor. ¡Donde hubo fuego, cenizas quedan!