La artista y su prometido, Alex Rodríguez, ya no serán los dueños de los Mets, equipo de beisbol de Nueva York tras el que llevaban meses interesados. Pero JLo no se queda con las manos vacías, se prepara para lanzar su propia línea de belleza.

No fueron pocos los esfuerzos de Jennifer López y su novio, el exjugador profesional de beisbol, Alex Rodríguez, por comprar a los Mets de Nueva York. Hace un par de meses habían pedido un préstamo millonario para convertirse en los nuevos dueños del equipo que actualmente pertenece a la familia Wilpon, pero no lograron llegar a un acuerdo económico.

“Alex y yo estamos muy decepcionados. Trabajamos muy duro los últimos 6 meses con el sueño de convertirnos en la primera pareja minoritaria y la primera mujer propietaria en comprar el equipo de béisbol de las Grandes Ligas favorito de su padre con el dinero que tanto le costó ganar”, escribió Jennifer López en su Instagram, confirmando la noticia.

Aunque falta que se oficialice la compra del equipo por el nuevo propietario, el multimillonario Steve Cohen, es un hecho que perdieron la puja. Pero no todas son malas noticias para la llamada “Diva del Bronx”. Se prepara para lanzar JLo Beauty, su propia marca de cosméticos.

López la registró en la oficina de patentes en diciembre del año pasado y además de maquillaje incluirá productos hidratantes, de limpieza, jabones, geles, lociones, serums y mascarillas. “Voy a sacar una línea de cuidados faciales. He estado trabajando en ello durante mucho tiempo porque no quiero lanzar cualquier cosa. Quiero que agrupe todo lo que he aprendido y todos los secretos que tengo. Y no tiene nada que ver con jeringuillas”, aseveró entonces la artista de El Bronx, de 51 años.

A pesar de que JLo se quedó sin equipo, de seguro su nueva marca será un éxito rotundo. En 2018 colaboró con la colección Inglot Cosmetics y su fragancia Glow by JLo sigue siendo una de las más vendidas en las tiendas.

