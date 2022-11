¿Johnny Depp regresaría a su personaje de Jack Sparrow en ‘Piratas del Caribe’?

Johnny Depp, quien le dio vida al recordado personaje de Jack Sparrow en Piratas del Caribe había quedado fuera de Disney, después de que se conocieran las denuncias en su contra por Amber Heard y el juicio de demanda por difamación empezara.

Puedes leer: Laura Tobón reveló cómo conoció a su millonario esposo Álvaro Rodríguez

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

El actor ha dicho en varias ocasiones que todo ese caso, le perjudicó su carrera y su reputación. Entre las declaraciones dadas anteriormente, se refirió al hecho de haber sido cancelado por Disney y otras empresas.

Disney y Johnny Depp

La salida de Depp de la franquicia “Piratas del Caribe” fue una sorpresa para el actor como para sus fans. Cuando salió la noticia en abril de 2022, el intérprete confesó que se enteró días antes de que la columna de opinión de Amber saliera en el Washington Post en el 2018.

“Fue probablemente 2 ó 3 días antes de la publicación. Uno de los miembros de mi equipo, no recuerdo quién, me envió una noticia donde se veía un comentario de Sean Baily (jefe de producción de Disney), tercero en la línea en las operaciones de la empresa, diciendo que yo no iba a continuar”, señaló.

Con Jack Sparrow, Johnny Depp, se ganó el cariño de los amantes del cine y su posible regreso generó expectativas. Foto: GettyImages

Días después, se conoció una entrevista a Baily en The Hollywood Reporter, donde habría señalado que quería “darle una nueva vitalidad a la franquicia”. Aquella vez dijo “queremos traer una nueva energía y vitalidad. Me encantan las películas de piratas, pero queremos darles nuevos rostros. Y eso hemos encontrado”.

¿Cuánto le ofrecieron a Johnny Depp?

A pesar de la polémica decisión conocida meses atrás, ahora el diario británico The Sun, señaló que el actor estadounidense habría sido llamado para iniciar grabaciones en febrero de 2023.

“Está listo para regresar como el Capitán Jack Sparrow y está programado para comenzar a filmar a principios de febrero en un lugar ultra secreto en el Reino Unido. Todo está en las primeras etapas y todavía no hay un director adjunto al proyecto”, informó una fuente al medio citado.

Cabe destacar que meses atrás una fuente de Disney también habría dejado caer esa noticia: “Según los informes, el acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow”, dijo para ese momento la fuente.

Igualmente, algunos medios señalaron que el famoso actor recibirá un pago de más de 300 millones de dólares para regresar a Piratas del Caribe e incluso para producir una serie derivada de Disney+ centrado en los primeros años de vida del capitán del Perla Negra.