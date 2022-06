Josse Narváez se pronunció sobre el momento difícil que atraviesan con su bebé

Mateo, el hijo menor de Cristina Hurtado y Josse Narváez, se ha robado cientos de suspiros en redes sociales. Foto: Instagram

El presentador del programa ‘Guerreros Colombia’ del Canal UNO y portada de la más reciente edición de la Revista Cromos compartió en sus redes sociales el angustioso momento que vive por el estado de salud de su hijo Mateo, quien nació hace aproximadamente seis meses.

Puedes leer: Josse Narváez y sus hijos son los protagonistas de la nueva edición de Cromos

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Josse Narváez y su esposa Cristina Hurtado preocupados por Mateo Narváez

“Los momentos difíciles también vienen incluidos en el paquete. Gracias, señor. Contigo en las buenas y en las no tan buenas”, escribió Narváez a través de su cuenta de Instagram, en la que se ve al actor sosteniendo la mano del pequeño.

Los seguidores Narváez notaron la ausencia del presentador en el programa ‘Guerreros Colombia’ y ellos fueron quienes le dieron mensajes de fortaleza y animo a través de las redes sociales por ese difícil momento que pasa él y su esposa Cristina Hurtado.

Todo parece indicar que el pequeño Mateo se enfermó luego de haber vuelto de un viaje a Curazao donde el menor disfrutó de su primera visita al mar.

En un post que publicó la presentadora en sus redes sociales se ve al pequeño disfrutar del sol, la brisa y el mar.

Puedes leer: Cristina Hurtado, sin maquillaje ni Photoshop

En un post que publicó la presentadora en sus redes sociales se ve al pequeño disfrutar del sol, la brisa y el mar.

Semanas atrás, Cristina Hurtado comentó en una fotografía publicada en sus historias de Instagram: “Estos son los momentos que no quisiéramos que llegaran, pero hacen parte de la vida”.

Al parecer, el bebé se encuentra hospitalizado debido a una condición generada por el pico respiratorio que está afectando a gran parte del país.

Finalmente, Hurtado recomendó a todas las mamás que la siguen que cuiden mucho a sus hijos, sobre todo en estos momentos de cambios de temperatura.

La presentadora aún no se ha vuelto a pronunciar acerca de la salud del niño desde que subió unas historias en el hospital donde está internado. Solo queda esperar a tener buenas noticias del pequeño Mateo y su pronta recuperación.

Josse Narváez protagonista de la Revista Cromos en junio

El cordobés protagoniza la más reciente edición de la Revista Cromos, un mes dedicado a enaltecer el trabajo, esfuerzo y dedicación que tienen los papás por sus hijos.

En esta edición, Josse Narváez posa por primera vez con sus tres hijos, Daniel, Juan José y el pequeño Mateo.

“La realización personal se encuentra de formas diferentes, algunas personas la hallan en el dinero, otros en el trabajo, pero fíjate que al final todos son logros materiales. Vengo entendiendo que mi realización no va por ahí, me realizo como ser humano siendo papá, lo he aceptado y lo agradezco a Dios, porque trabajo nunca me falta, pero no vivo en función de eso, no quiero acumular riqueza. Quiero recopilar recuerdos y momentos con mis hijos. La pandemia reafirmó mi proyecto personal”, dijo Josse a Cromos.

“Ser papá es difícil, porque hay que poner límites, te enfrentas a diario con una pregunta: ¿hasta dónde intervienes de tal manera que no los frustres?”, comentó Narváez.

Si quieres leer todos los detalles de esta edición puedes adquirirla llamando a los teléfonos (601) 4232300 o (601) 4055540 en Bogotá o línea nacional gratuita 01 8000 510 903. También ingresando a https://suscripciones.elespectador.com/producto/cromos/ o escribiendo al correo: servicioalcliente@elespectador.com. Encuentra la revista Cromos todos los meses en puntos de revistas, droguerías o almacenes de cadena; a domicilio en Drogas La Rebaja y Jumbo, o a través de Rappi en Farmatodo, Carulla y Éxito.

Puedes leer: Carolina Cruz, Cristina Hurtado y más famosas que se convirtieron en madres