Juliette Pardau se defiende de quienes creen que su fama se debe a Julián Román

Juliette Pardau se ha convertido en unas de las actrices más reconocidas de la televisión colombiana, logró bastante notoriedad cuando protagonizó ‘Pa’ Quererte’ hace más de dos años, luego, el año pasado se llevó el antagónico de ‘La Nieta Elegida’ y este año regresó al Canal RCN de la mano de la nueva versión de ‘Hasta que la Plata nos Separe’, interpretando a la ‘Pajarita’.

Lee también: ¿Quién es el reggaetonero más millonario? ¿Karol G, Bad Bunny o J Balvin?

Aquí encuentras más contenidos como este

La venezolana lleva más de siete años en Colombia y en ese periodo de tiempo ha logrado robarse las miradas de los televidentes, que muchos quieren saber más de su vida personal, sin embargo, ella no es muy abierta al respecto.

De hecho, en los últimos días los internautas se han preguntado bastante sobre la intimidad de la actriz, específicamente sobre su relación romántica con el también actor, Julián Román, esto se debe a que no comparten fotos suyas en sus redes desde diciembre del 2021.

A raíz de todas estas dudas, Juliette Pardau se pronunció públicamente sobre el tema: “El único lugar en el que yo no estoy con Julián es en Instagram”, además añadió que “es muy peligroso” tener relaciones que son tan expuestas o públicas.

Vale recordar que la caraqueña se conoció con el bogotano en 2017 cuando grababan la serie ‘El Comandante’, desde entonces se dio el célebre romance entre los dos.

Juliette Pardau se defiende de ataques xenofóbicos

Pero eso no fue todo, luego de la respuesta de Pardau, un usuario de Instagram se pronunció con un comentario malintensionado, la insultó por ser venezolana y por supuestamente utilizar a Román para ganar fama, además también humilló a las personas del país vecino.

La misma actriz, aunque ocultó la identidad de la persona en cuestión, compartió lo que dijo: “Amiga linda, no te sientas ofuscada por las críticas de dejar a tu novio trampolín. En Colombia la gente no es boba como en tu país”.

Además: El mensaje de Florinda Meza a Shakira que es tendencia en redes ¿La demandará?

La persona también mencionó que si termina su noviazgo con el respetado actor sería para iniciar un romance con alguien más, “Ya todos sabíamos que ibas por algo más grande. Eres una especie en reproducción masiva. Como tú, hay 200.000 gallinas tratando salir de la granja”.

Por supuesto que Juliette Pardau no se dejó maltratar y contestó lo siguiente: “La respuesta de por qué no muestro mi vida privada. ¿Qué tal que la mostrara?”.

Este comentario se dio luego que Juliette Pardau contó si seguía con Julián Román. Foto: Instagram - Juliette Pardau

El personaje de Juliette Pardau en Hasta que la Plata nos Separe

La venezolana regresó en 2022 a la televisión colombiana para interpretar a Vicky Pardo, también conocida como la Pajarita en la nueva versión de Hasta que la Plata nos Separe, protagonizada por Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, una colaboración del Canal RCN con Telemundo.

Al estrenarse la telenovela, Pardau comentó si sintió alguna especie de reto al encarnar este personaje tan recordado por los colombianos:

“Yo tengo la fortuna, y hablo a nivel creativo, de no haber visto la primera versión porque no vivía aquí en Colombia, pero por supuesto sé por mis compañeros lo que significó la Pajarita en Hasta que la Plata nos Separe y desde ahí, los ensayos, las lecturas, lo tomé muy a pecho, la verdad he tratado de ser muy fiel a lo que escribió Fernando, creo que tenía al personaje muy claro en su cabeza.

Ni más ni menos, en la medida justa, eso hemos tratado de hacer, además yo vengo de hacer una villana en La Nieta Elegida y también partimos un poco de ahí, que no se pareciera, porque la Pajarita es una villana diferente, es una villana que la gente quiere y que en algún momento genera ese dilema de si realmente podría ser la pareja ideal para Rafael, entonces tocaba respetar esa esencia bonita, dulce, porque la Pajarita no es una mala persona, es una chica noble, trabajadora, solidaria, ama a su familia, a su novio y es la falta de inteligencia emocional la que hace que ella se comporte de esa manera”.