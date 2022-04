Karol G es catalogada de “ridícula” luego de hablar en portugués

Karol G durante su presentación Coachella. Foto: Agencia AFP

Karol G ha sido tendencia en estos últimos meses gracias a los éxitos de su carrera. La paisa logró llegar a uno de los escenarios más importantes de la música a nivel mundial y no contenta con eso, lanzó un sencillo que hoy está en el puesto número uno en YouTube.

Luego de su presentación en Coachella, por la que fue muy aplaudida y halagada, incluso por Shakira, Karol no ha parado.

“Los sueños se cumplen y estoy compartiendo con ustedes. Esta es mi primera vez en este escenario. Arriba las ‘bichotas”, fueron sus palabras en el festival de California.

Provenza de Karol G

Siguiendo con sus viajes y proyectos, este 22 de abril la ‘bichota’ lanzó su nuevo sencillo. Se trata de Provenza, la nueva canción que Karol sacó en honor a una zona de Medellín con el mismo nombre.

El video ya tiene más de 4 millones de reproducciones y miles de comentarios alabando su buen ritmo. “Hace siete meses exactamente salió mi último sencillo ‘Se jodioto’. Hoy por fin regreso hoy con un proyecto de visual completamente nuevo para mí, pero un viaje especial y pensado con todo el amor para ustedes” escribió la paisa en sus redes.

Igualmente agregó que “estoy loca por que escuchen la canción y que vean el video para que luego no puedan dejar de escucharlo ni verlo como me pasa a mí. Esta es una de las canciones más chimbas que he hecho en mi carrera, estoy feliz”.

La canción tiene un ritmo de verano. Y a lo largo de la pista van sonando beats que hacen que la gente quiera pararse a bailar. En el video, dirigido por Pedro Artola, la muestra a ella y a un grupo de mujeres disfrutando de la playa.

Karol G es catalogada de “ridícula”

Para la promoción del sencillo, la interprete de ‘Mami’ decidió publicar un video invitando a la gente a escuchar la canción. Allí también se mostró orgullosa y contenta por lo logrado hasta ahora.

Sin embargo, decidió hacerlo en otra lengua diferente al español, pues decidió arriesgarse a hablar en portugués. “‘Provenza’ sale hoy y estoy muy feliz. Gracias por todo el amor. Besos y nos vemos pronto”.

El video que fue compartido en la cuenta de Instagram de entretenimiento @rastreandofamosos despertó la opinión de los internautas quienes no dudaron en dar su punto de visa.

Aunque algunos al principio fueron positivos como “otro palo de canción, ya la escuché muy buena”; “Me encanta ese acento paisa con el portugués”; “Ella todo lo hace muy bien de verdad, es divina y una bichota completa”; “La canción ya la escuché y el video me pareció delicioso”; “No puedo con esa cara de ternura mientras va hablando”; “Estaba nerviosa pero pudo terminar muy bien, Karol es una diosa”.

Otros comentarios salieron al ataque y a la burla por su forma de hablar: “Que vergüenza se nota que no tiene ni idea cómo hablar”; “Se ve ridícula intentando decir cosas que ni ella entiende”; “¿Por qué siempre está siendo esa cara de pucheros?”; “Ahí se nota que le están diciendo qué decir, esa mujer se ve que no coge un libro”.