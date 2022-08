La verdadera razón por la que Karol G terminó llorando en su viaje a África

Sin duda Karol G ha crecido mucho a nivel internacional y gracias a su talento y a sus giras, ha logrado incrementar sus fanáticos y por supuesto las reproducciones de muchas de sus canciones.

Puedes leer: Karol G: así se ve la Barbie de la cantante, ¿se parece?

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Karol G ha logrado cumplir varios de sus sueños gracias a la música. No solo por reunir a icónicos artistas en el escenario sino porque su mismo estilo ha marcado una pauta entre todos sus seguidores, quienes han querido seguir su mismo look en cada presentación.

Karol G y su viaje por Europa y África

El cabello azul para Karol G era una de las cosas más importante en su carrera y que más la hacían reconocer en la industria. Pero fue ella misma quien confirmó que se quería despedir de este color para darle un giro a su vida y dejar el pasado atrás.

Por ello, decidió hacer un viaje largo y visitar zonas de Europa que ella pensaba que nunca conocería. Su viaje lo empezó en Santorini, lugar donde estuvo con sus amigos probando comida, bailando y siendo ella misma con todo el mundo.

Después, la artista mostró que iba para un safari en África, donde también tenía mucha expectativa de conocer y disfrutar de la fauna y las costumbres de Kenia, lugar donde se encontraba con sus amigos “despidiendo una era”, como ella misma lo dijo.

¿Por qué terminó llorando Karol G en su viaje?

Una vez allí, no pudo aguantarse las lágrimas y se mostró vulnerable con solo con sus amigos sino con todos sus miles de seguidores. “Y yo llorando como cosa rara pero es que nunca pensé estar viviendo todo lo que vivo hoy. Gracias a Dios”, fueron las palabas de la paisa.

Igualmente, en otra de sus historias, Karol G se mostró maravillada por presenciar y entender lo que significaba un no solo el safari, sino el paisaje de Kenia.

“Yo no lo puedo creer, de verdad los sueños se cumplen y cumplirlos siempre me saca lágrimas. Qué felicidad”, dijo Karol.

Disfrutando de este safari junto con sus amigos, los anfitriones y sus nuevos sueños, la paisa no dudó en agradecer y cerrar esta etapa de su pelo azul y del pasado que para bien o para mal ya se fue de su vida.

Cabe señalar que en su publicación de Instagram, Karol G también sostuvo que se despedía de una época que no olvidará y que dejaba atrás “tanto dolor, tanta inmadurez, personas que adoré pero que simplemente no me hacían bien”.

Muchos se preguntan si con este mensaje, se refería a que cierra su ciclo con su expareja Anuel AA y se dedicará a su felicidad y por supuesto a su carrera que va viento en popa.

Te sugerimos leer: Karol G | La millonaria cifra que cobra la cantante por un show en vivo