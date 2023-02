Karol G no se guardó nada y respondió a críticas que hicieron de su cuerpo

Karol G es una de las cantante más importantes de la música urbana, a parte de su talento, la paisa también es una de las mujeres que ha puesto todo su esfuerzo en promover el movimiento Body positive y así lo hizo sabes en su última publicación de Instagram.

la paisa Karol G le agradeció al 2022 por sus enseñanzas. Foto: Instagram

La intérprete de ‘Tu Cama’, ‘Cairo’, ‘Provenza’ compartió una serie de importantes avisos que llamó la atención de sus seguidores.

Se observa a la artista Karol G recostada en la cama luciendo un conjunto de lencería de color blanco que enaltecía su cuerpo y su belleza y su cuerpo.

Su mensaje a parte de enaltecer su belleza era para anunciarles a sus seguidores que lanzaba la canción: “Para Variar: en la playa en RD Punta Cana X SI

Las fotografías, como todo lo que pone en sus redes sociales, se viralizó en poco tiempo, su post llegó a más de dos millones de reacciones entre likes y comentarios de sus seguidores, algunos la defendieron y exaltaron su belleza pero otros criticaron el post de la paisa.

Uno usuario le comentó: “Esas fotos como que se las hizo su peor enemigo, no le favorece en nada se le ve una barriguita y ahora es que me caigan pues a que es mi humilde opinión”.

A lo que la cantante le contestó: “Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me la hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas, no se trata de si me favorece o no el cuerpo por que pues, es mi cuerpo y es así...”.

Sin embargo, Karol no se quedó callada y usó sus Historias para comentar el video: “Para que buscar que quede diferente si ES ASÍ y la barriguita fue por el hot dogisto que me regaló alguien estos días en un show... aunque es real hace mucho que no estaba tan juiciosa con el ejercicio así que puedo decir que en otro momento cuando no, va a poder verse más grandecita todavía”.

Karol G volvió a compartir una de sus fotos con la frase: “Ah y en dos días vengo con música nueva... era la verdadera razón de las fotos. Aunque yo me veo bien sesssiii pues”. La fecha del estreno es mañana dos de febrero.