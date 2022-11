¿Karol G se hizo un nuevo retoque estético? La foto que causó revuelo en redes

Karol G siempre ha sido una de las artistas orgullosas de su físico y de su cuerpo. Aunque durante la cuarentena recibió algunas críticas sobre su peso y figura, ella misma publicó un video en referencia a ello.

Puedes leer: Dolor de garganta y oído: remedios naturales para aliviar el dolor

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

Aunque la paisa no es la típica mujer súper delgada, sus curvas han logrado conquistar el mundo y la moda, por lo que las mujeres con cuerpos similares se han logrado identificar aún más con ella.

¿Retoque de Karol G?

Este 22 de noviembre, la interprete de ‘Cairo’ fue tendencia debido a un pequeño retoque que se habría hecho y del que algunos de sus seguidores se habrían percatado.

Se trata de un carrete de fotos que publicó la artista entre las que estaban dos que pusieron a hablar a sus miles de seguidores.

Tras su presentación en los Latin Grammy, la artista dejó a todo el mundo sorprendido no solo con su talento, sino con su gusto por lo diferente.

Karol G estrenó 'Cairo' Foto: Redes sociales

Fue justamente su look para la alfombra roja que desató dudas entre sus fanáticos sobre si se habría hecho o no un cambio permanente.

La cantante llevó un look diferente a la alfombra roja, al decidirse por un vestido color crema muy ligado al tipo de ropa que usó en su nueva canción ‘Cairo’. Para completar su estilo, Karol G decidió decolorar sus cejas quedando un tono muy claro pareciendo en varias fotografías que se las había retirado.

“¿Ustedes están viendo lo mismo que yo, se quitó las cejas?”; “No puedo creer que por moda se quitó las cejas”; “Se ve muy diferente sin cejas o no sé qué se hizo, pero no le luce”; “A mi sí me gustan esos cambios, está chévere”; “¿Será que se depiló las cejas? No lo puedo creer”; “Las cejas son primordiales, se le ve la cara muy rara con ese cambio”; “Las cejas son indispensables, cómo se le ocurrió quitárselas”; “Karol siempre será bichota pero sin cejas se ve muy rara”, fueron algunos de los comentarios.

Deslice para ver las fotos de la cantante con este nuevo look.

Fin de su gira Streap Love Tour

Al terminar este capítulo en su carrera, Karol G quiso agradecer a todas las personas involucradas en él, especialmente a su equipo de trabajo, de producción, todos aquellos que hicieron posibles lo shows y, sobre todo, a sus fieles fans.

“La verdad, resumir todo lo que quisiera decir en un caption es imposible… terminó #STreaPLoveTour, la energía que se sintió en cada uno de los lugares en los que estuve fue gigante, hermosa y súper poderosa. Podría decir que cada una de las personas que vivimos la experiencia cada noche salimos con el corazón llenito, contento, feliz y motivado, ¡incluyéndome a mí! Viví estos últimos dos meses de la forma más intensa y consciente que alguna vez lo haya hecho”, expresó Carolina Giraldo en sus redes sociales.