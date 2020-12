Kate Hudson dice que Matthew McConaughey no es buen besador

La actriz Kate Hudson reveló hace poco que besar a su compañero de set, el actor Matthew McConaughey en las películas que protagonizaron juntos, no fue una experiencia positiva y que de hecho no es un buen besador.

Las declaraciones de la actriz Kate Hudson han dejado con la boca abierta a todos los seguidores de la pareja de famosos, quienes creían que la química de ambos en la pantalla grande era evidente, sin embargo, las palabras de la actriz han entristecido a los seguidores de la pareja.

“Honestamente, siento que no he tenido los mejores besadores. Siento que debería haber tenido mejores”, aseguró en octubre pasado, la actriz en The Goop Podcast de la actriz Gwyneth Paltrow.

También resaltó que sus escenas de besos con McConaughey nunca fueron buenas para filmar porque a menudo se involucraban “mocos o el viento hacía complicada las escenas”.

“La cosa es que, cada vez que he besado a McConaughey, era como si algo incómodo estuviera sucediendo…como cuando nos estábamos besando al final de ‘Fool’s Gold (Amor y tesoro) …él tenía toda la cara con mocos’, explicó la protagonista de ‘Cómo perder un hombre en 10 días’.

Con estas declaraciones, McConaughey no se quedó callado y le dio la razón a su compañera de set. En una entrevista con ‘Yahoo!’, el actor comentó que Hudson no se equivocó al recordar el ‘moco’ que goteaba su nariz durante una escena de la comedia romántica de 2008 “Fool’s Gold”.

“Bueno, así era la escena: Acabas de saltar del helicóptero. Estás en medio del océano. Te metes bajo el agua y luego sales jadeando por aire”, dijo McConaughey

El actor de 51 años comentó en otra parte de la entrevista: “muchos de nuestros besos han sido incómodos. Todavía nos preguntamos, ¿podemos alguna vez darnos un beso donde la temperatura sea la correcta? ¿El océano no nos esté arrasando? ¿Nadie esté tirando cosas sobre nosotros, por encima de nuestra cabeza?”, dijo Matthew quien sigue culpando a las agitadas circunstancias en el set de grabación lo que ha desatado los desastrosos besos junto a Hudson.

Por otro lado, Hudson de 41 años le comentó a Paltrow que no todos sus compañeros de set han sido malos besadores. Recordó a uno de ellos, su compañero Billy Crudup en la película ‘Casi famosos’ “Sabes quién besaba bien, pero no lo viste porque lo cortaron, era Billy en ‘Almost Famous’… Billy era bueno. Ese beso fue muy bueno”.

