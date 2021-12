Kim Kardashian está más cerca de convertirse en abogada

Kim ke solicitó a la corte que la declare legalmente soltera. Foto: Getty Images

Después de tres intentos fallidos, Kim Kardashian aprobó un examen de Derecho, conocido como “baby bar”. A través de su cuenta de Instagram, la socialité y empresaria reveló que en su cuarto intento logró pasar este requisito para convertirse en abogada.

Este es uno de los dos exámenes que Kardashian tiene que aprobar para poder ejercer la abogacía. En el estado de California es obligatorio que los aspirantes a abogados aprueben dos exámenes realizados por el Colegio de Abogados del Estado de California.

En su publicación, posando frente a un espejo en un brillante vestido azul, Kim escribió “¡¡¡OMFGGG pasé el examen de abogados!!!”. La estudiante de derecho añadió “mirando en el espejo, estoy realmente orgullosa de la mujer que se ve en el reflejo. Para cualquiera que no conozca mi viaje por la escuela de Derecho, sepan que esto no fue fácil ni me lo dieron en una bandeja”.

Kardashian también reveló que durante uno de sus intentos haciendo el examen se encontraba contagiada de covid-19. En su fotografía de Instagram, la aspirante a abogada dijo “me dijeron los mejores abogados que este era un viaje casi imposible y más difícil que la ruta tradicional de la escuela de Derecho, pero era mi única opción y se siente tan bien estar aquí y en mi camino para lograr mis metas”.

Kim le agradeció a varias personas por su apoyo durante este tiempo, entre ellos al comentarista de CNN Van Jones por convencerla de que estudiara derecho. También le dio las gracias a los abogados Edy Haney y Jessica Jackson y a dos profesores: Chuck Shonholtz y Sam Farkas.

En cuanto a su padre, Robert Kardashian, la empresaria aseguró que “sé que mi padre estaría muy orgulloso y en realidad estaría muy sorprendido de saber que este es mi camino ahora, pero él habría sido mi mejor compañero de estudio”. Recordemos que el papá de las Kardashian fue el abogado de O.J. Simpson durante el juicio por el homicidio de su esposa Nicole.

Al finalizar su publicación, Kardashian invitó a sus seguidores a no rendirse. “La conclusión es que nunca te rindas, incluso cuando te aferras a un hilo, puedes hacerlo”.

¿Se acabó el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West, Ye?

De acuerdo con E! News, la estrella del reality show Keeping up with the Kardashian no tiene intención de reconciliarse con su esposo Kanye “Ye” West. El rapero ha declarado en público que quiere arreglar la relación con su esposa, no obstante, Kim no ve posibilidad de hacerlo.

En los documentos que recopiló E! News, los abogados de Kardashian argumentan que “diferencias irreconciliables han llevado a la ruptura irremediable del matrimonio, y no hay posibilidad de salvar el matrimonio a través de consejería u otros medios”. En los mismos documentos se lee que “el mantenimiento continuo del estado civil técnico entre Kim y Ye no tiene ningún propósito útil, y no hay razón para mantener la relación legal”.

Kim le solicita a la corte que la declare soltera legalmente, pues según ella, Ye y sus abogados no han respondido a sus solicitudes para tramitar el divorcio de forma rápida y amistosa. La socialité ya había pedido formalmente eliminar el apellido West de su nombre.

El divorcio entre la mediática pareja inició en febrero de este año y aunque se han visto por el bienestar de sus cuatro hijos, Kardashian no está interesada en seguir casada con el rapero.

El cantante decidió cambiar su nombre a Ye pues esta es una abreviatura de su nombre y también tiene un significado religioso. Según él, “creo que ‘Ye’ es la palabra más utilizada en la Biblia, y en la Biblia significa tú. Así que yo soy tú, soy nosotros. Pasé de Kanye, que significa el único, a solo Ye, un reflejo de lo bueno que hay en nosotros, lo malo, lo confuso, todo”. El rapero nombró su octavo álbum de la misma manera.