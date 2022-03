Kim Kardashian habló por primera vez de su novio Pete Davidson

Kim Kardashian habla por primera vez de su novio Pete Davidson. Foto: Getty Images

Luego de algunos meses de controversia, y de haber sido fotografiada varias veces con el comediante de Saturday Night Live, Pete Davidson, Kim Kardashian ha comentado ante las cámaras algunas cosas sobre su nuevo novio.

En octubre de 2021 se encontraron en el set de SNL, donde Kim Kardashian fue una de las invitadas especiales. Tuvieron que compartir varias escenas en las que su química fue innegable y muchos sospechan que fue desde ese entonces que la pareja empezó a salir.

Fueron vistos varias veces pero sin confirmar a los medios. Davidson algunos meses después de su encuentro en el programa habló de su “novia” durante una entrevista pero Kim no había comentado al respecto.

Pero, recientemente en la entrevista para la revista Variety, toda la familia Kardashian presentó lo que próximamente vendrá con el reality “The Kardashians”, y en ella, Kim afirmó: “No he filmado con él, y no me opongo a hacerlo. Es solo que no es lo que él hace, pero si hubiera un evento y él estuviera ahí, él no les diría a las cámaras que se fueran. Creo que podría filmar algo muy emocionante que está por pasar, pero no sería para esta temporada”.

Kim Kardashian confesó también que explicará todos los detalles de su relación con Pete Davidson. “Hablaré de cómo nos conocimos, quién se acercó a quién, cómo pasó todo y todos los detalles que quieren saber. Definitivamente estoy abierta a hablarlo y explicarlo de una vez por todas”, afirmó.

Ahora, que ella lo comente puede deberse a que finalmente la celebridad esté oficial y abiertamente divorciándose de Kanye West, y gracias a las últimas acciones de su exesposo, que dejaron a más de uno confundido y algo impactado, en las que incitó a sus fans a ayudarle a recuperar a su esposa y casi amenazó a Davidson. Kim Kardashian debió pedirle que se comportara y que pensara en la seguridad de todos, y esto lo supo el mundo porque Kanye publicó los mensajes en su Instagram. A las pocas horas lo borró pero quedó en la memoria de todo su público.

Además, recientemente publicó este post en el que dice cómo se siente el divorcio y escribió:

“No es fácil pero todo pasa por una razón. Puedo notar que realmente te importaba, ustedes dos construyeron algo hermoso juntos. Solo dale tiempo, Ye. Espero que los dos continúen sanando. A veces el final solo abre paso a un comienzo más brillante.”

De cualquier manera, independientemente de esta historia, a Kim se le ha visto feliz e incluso fuera de su zona de confort, comiendo en Long Island, y en lugares en los que normalmente no se esperaría verle.

