Kim Kardashian: Se conocieron detalles de su próximo novio ¿es un neurocientífico?

Durante casi nueve meses, la pareja conformada por la empresaria e influencer Kim Kardashian y el actor y comediante Pete Davidson fueron uno de los romances más comentados por la prensa norteamericana, debido a la diferencia de edad y las candentes fotos que subían en pareja.

Igual que la relación, su ruptura también estuvo en los titulares de todos los medios. Los horarios constantemente ocupados de la pareja y la distancia que los separaba hicieron que fuera muy difícil mantener su romance.

Kim Kardashian, ¿nuevo novio es un neurocientífico?

Después de su relación con el comediante, Kim sigue equilibrando los viajes y el trabajo alrededor del mundo mientras cría a sus 4 hijos en Los Ángeles.

De acuerdo a medios internacionales, al parecer la empresaria está buscando nuevos rumbos en cuanto a tipo de pareja. En una entrevista en The Late Late Show, Kim Kardashian le dijo al presentador James Corden que actualmente está soltera.

“No estoy buscando nada. Sólo quiero relajarme un minuto. Creo que necesito algo de tiempo para mí y para concentrarme, terminar la escuela, todo eso. Pero creo que mi próxima ruta será... ir a diferentes lugares. Claramente, no está funcionando, lo que sea que esté haciendo. Así que, tal vez, vaya a un hospital a conocer a un médico. Un bufete de abogados”.

Igualmente aseguró que lo más seguro es que su nueva pareja no haga parte del espectáculo ni el entretenimiento: “Creo que va a ser como, científico, neurocientífico, bioquímico, médico, abogado. Eso es tal vez lo que visualizo en el futuro”.

También, la intermedia de las Kardashian habló sobre asistir a la facultad de derecho próximamente y estar en la portada de innumerables revistas en las que se resalte aún más su perfil como abogada, así como su primera sesión de fotos de alto riesgo con Karl Lagerfeld.

Aunque por el momento, no se conoce si la empresaria está saliendo con alguien que trabaje en la ciencia o en las áreas que describió, los medios seguro estarán muy atentos a quién puede ser su próxima pareja.

¿Qué pasó con Kim Kardashian y Pete Davidson?

Pete Davidson se ganó la confianza de las Kardashian, y sus hechos confirmaron que la pareja parecía estable, el comediante por ejemplo, se tatuó el nombre de Kim e incluso las iniciales de los hijos de ella.

Según TMZ, antes de terminarlo todo, la estrella de la telerealidad había volado a Down Under para ver a Pete después de un tiempo separados, pero no está claro si fue entonces cuando los dos decidieron desconectar su relación o si fue más reciente.

Una fuente cercana le dijo al medio ‘Page Six’ que había amor y respeto del uno por el otro: “se han separado amigablemente. Pete es totalmente espontáneo e impulsivo y quiere que ella vuele a New York, o donde sea que él esté, en cualquier momento. Pero Kim tiene cuatro hijos y no es tan fácil. Ella necesita concentrarse en la crianza de su niños”, declaró.