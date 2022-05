¿Kim Kardashian y Kris Jenner planearon filtrar el vídeo íntimo? Esto se reveló

Actualmente, la dinastía Kardashian gozan de reconocimiento, millones de dólares en sus cuentas y una observación en todo el mundo. Las hermanas son un símbolo de glamour, clase, moda y tendencia, sin embargo, no siempre fue así.

Puedes leer: La historia del vestido de Marilyn Monroe que usó Kim Kardashian en el Met Gala

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí

La popularidad de Kim Kardashian tiene un pasado que muchos encontraron desafortunado y otros conveniente. La fama de la empresaria explotó cuando en 2007 salió al ojo público su video sexual con el que era su pareja Ray J.

Cuando el video se dio a conocer, se estaban grabando las primeras temporadas del reality Keeping Up With The Kardashian. Para ese entonces, eran solo una familia estadounidense con dinero que tenían un reality pero el video sexual cambió muchas cosas.

¿El video sexual de Kim fue filtrado a propósito?

Después de 15 años el video vuelve a estar en boca de todos. Ahora porque uno de los protagonistas Ray J, decidió hablar sobre el tema y aclaró algunos puntos sobre la grabación.

Mediante una entrevista, el ex de Kim aseguró que tanto Kris Jenner -la mamá del clan- como Kim estuvieron muy involucradas en la publicación del “sex tape” que cambió la vida de toda la familia.

“He estado en la sombra durante más de 14 años, dejando que las Kardashians usen mi nombre, abusen de mi nombre, ganen miles de millones de dólares durante una década y media hablando de un tema del que nunca he hablado realmente”; dijo para el Daily Mail.

El rumor de que Kim y Kris hayan hecho parte de esa supuesta filtración siempre se había hablado, sin embargo, nadie lo confirmó en ningún momento.

Ahora las revelaciones de Ray J parecen confirmarlo todo. “Nunca he filtrado nada. Nunca he filtrado un video sexual en mi vida. Nunca ha sido una filtración”, señaló sobre ese video. “Siempre ha sido un trato y una asociación entre Kris Jenner, Kim y yo, y siempre hemos sido socios desde el comienzo”.

El rapero que hoy tiene 41 años, aclaró que tuvo un contrato por tres videos, pero solo se publicó uno y supuestamente Kim se quedó con los otros.

“Ella se las quedó todas... Nunca tuve una cinta en mi poder en toda nuestra relación”, indicó.

La relación entre Ray J y Kim se dio en el 2003, cuando hasta ahora ella se estaba dando a conocer como marca individual y su familia también. Pero fue hasta 2007 que el video sexual salió a la luz al tiempo que su relity había llegado a la televisión y estaba ganando popularidad.

¿Otro video de Kim Kardashian?

En uno de los capítulos de su nuevo reality la exesposa de Kanye West habló muy clarito de un segundo video sexual que podría estar rondando en la red.

Puedes leer: Ejercicios en casa: la rutina de Shakira para reducir cintura en dos días

Ahora la Kardashian se está enfrentando a un nuevo temor. Al parecer un nuevo video sexual podría volver a ponerla en el ojo de los medios. Pero ahora no es igual, pues su interés en lo que puedan pensar sus hijos le pesa.

Según el primer capítulo referenciado por el medio TMZ, Kim decidió hablar con el abogado Marty Singer para que la aconsejara sobre el tema. Claramente se ve que la empresaria habla en serio y no está bromeando para nada.

En la escena se ve a la mujer hablando por teléfono con Singer, a quien al principio le lanzó una pequeña broma hablando de objetos sexuales extraños. Sin embargo, después mostró su preocupación justo después de que su hijo Saint West ve un meme en un videojuego. Según dice ella, la imagen está promocionando un ‘’nuevo video sexual’' de KK.

De acuerdo con el video, ella señala que está un 99 % segura de que no hay nuevas imágenes de lo que fue su encuentro con Ray J, pero deja una incertidumbre en el aire.

En la conversación, Kim le pide a Marty que “asuste muchísimo al manager de Ray J... principalmente para proteger a sus hijos’'. Tiempo después, ella decide llamar a Kanye mientras se está lamentando de la situación.

“Durante 20 años, esto se ha mantenido en mi cabeza, esto fue un error, ¿o no lo fue? Este era mi novio de años. Nos vamos de viaje, filmamos un video. Es vergonzoso para mí. estar ahí fuera, pero no es lo más escandaloso y no me van a hacer sentir de esta manera. Solo soy humano”, dijo. Por el momento no se conoce una respuesta por parte del clan o de Kim.