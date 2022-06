Kimberly Reyes: ¿quién es, edad y por qué la relacionan con James Rodríguez? Foto: Instagram

Recientemente se dio a conocer que Kimberly Reyes está soltera y muchos seguidores la han relacionado con el futbolista James Rodríguez.

En días pasados se conoció que la barranquillera dio por terminado su matrimonio con el empresario Federico Severini.

Ellos llevaban varios meses de relación y decidieron dar el sí hace 3 años en Cartagena pero fue la misma Kimberly Reyes quien dijo que ya habían firmado los papeles de divorcio.

Ahora ella se encuentra enfocada en su trabajo pero muchos la relacionan con el futbolista.

¿Tendrán un romance?

Kimberly Reyes es un actriz que nació en Barranquilla y ha sido reconocida por varios papeles en producciones colombianas.

Entre esos “Diomedes, el Cacique de la Junta”, una novela que tuvo mucho éxito y que ayudó a crecer la carrera profesional de la artista.

Está próxima a cumplir sus 34 años, el 9 de julio la actriz anunció que celebraría con una gran fiesta y con muchos invitados.

Pero lo que todos se preguntan ahora es si James Rodríguez va a estar allí.

Estos rumores empezaron a rondar por el programa “La Red” donde se relacionó a Kimberly Reyes con el deportista colombiano.

“Existe una relación en estos momentos entre Kimberly Reyes, costeña que está separada, y James Rodríguez. No podemos confirmar qué tipo de relación es, tratan de pasar lo más privado posible. Tenemos claro que no es una relación formal, no hay anillo, es un amor secreto”, sostuvo la presentadora Mary Méndez en medio del programa.

Las sospechas que empezaron a levantar estos dos colombianos se dieron porque sus seguidores notaron los likes que James Rodríguez le da a las fotos de la actriz en Instagram.

Otro de los indicios sería que Pilar Rubio, quien es la madre del futbolista James Rodríguez, sigue a la actriz en esta red social.

El también presentador del programa “La Red”, Carlos Vargas, dio a conocer que había estado con Kimberly Reyes grabando un reality y le preguntó sobre su supuesta relación.

“Yo grabé un reality con ella y le pregunté si estaba saliendo con James porque los escuchaba hablando, pero ella me decía: ‘no te lo puedo decir’”, dijo Vargas.

También se indica que ambos hablan varias veces al día por teléfono y que el contacto es permanente.

Aunque ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto los seguidores están al tanto de cada movimiento y esperan más detalles.

