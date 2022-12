Kirstie Alley, protagonista de ‘Cheers’, fallece a los 71 años

El mundo del espectáculo se ha vestido de luto al conocerse que la actriz estadounidense Kirstie Alley ha fallecido a sus 71 años tras haber batallado contra un cáncer de colon que le habrían descubierto hace poco.

El anuncio fue dado este lunes 5 de diciembre por True y Lillie Parker, hijos de la estrella protagonista de Cheers y Drop Dead Gorgeous, en un comunicado entregado a través de las redes sociales oficiales de su madre.

“Nos entristece informarles que nuestra increíble, feroz y amorosa madre falleció después de una batalla contra el cáncer, recientemente descubierto”, dijeron en el documento citado por diversos medios internacionales que hoy lamentan la muerte de la actriz.

“Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con mucha fuerza, dejándonos con la certeza de su interminable alegría de vivir y de las aventuras que se avecinan”, agregaron los Parker, quienes también recordaron el entusiasmo con el que vivía su madre.

“Tan icónica como fue en la pantalla, fue una madre y abuela aún más increíble [...]. Sin mencionar su eterna alegría de crear, no tenía paralelo. Nos deja inspirados para vivir la vida al máximo tal como ella lo hizo”, dijeron sus familiares.

Al final, agradecieron al equipo médico que hizo parte del proceso que vivió la artista y a los seguidores que siempre estuvieron atentos a la carrera de Alley: “Estamos agradecidos con el increíble equipo de médicos y enfermeras del Moffitt Cancer Center por su atención”.

“Les agradecemos su amor y sus oraciones y les pedimos que respeten nuestra privacidad en este momento difícil”, concluyeron los hijos de la actriz.

Esta declaración fue compartida en Twitter e Instagram. Además, Jhon Travolta, amigo de Alley, le rindió un homenaje a través de su cuenta oficial de Instagram escribiendo: “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie”.

¿Quién fue Kirstie Alley?

La actriz saltó a la fama el 1987 al interpretar a Rebecca Howe en la serie Cheers pasada por la cadena NBC. Con el tiempo la artista fue reconocida también por ser productora, guionista e interpretar papeles cómicos y dramáticos.

La artista apareció en más de 20 películas entre las que están Star Trek II: la ira de Khan, Mira quién habla y Mira quién habla también. Otros largometrajes en los que participó fueron: Runaway, Madhouse, It Takes Two y Un accidente llamado amor.

Así mismo, sus interpretaciones la hicieron merecedora de varios premios entre los que están un Globo de Oro a la mejor actriz y un Emmy, también a la mejor actriz principal. Ambos galardones entregados en 1991.

Después, por segunda vez, le entregaron en 1994 su segundo premio Emmy por su interpretación de Sally Goodson en David’s Mother.

Alley también apareció en series de televisión como Veronica’s Closet , Fat Actress , Kirstie y Scream Queens. Además, en 2010, narraron su vida en una serie de telerrealidad llamada Kirstie Alley’s Big Life de la cadena A&E.

De igual forma, estuvo compitiendo en varios realities como Dancing with the Stars y The Masked Singer.