¿Qué tiene que ver Amparo Grisales con La Casa del Dragón?

Este domingo 21 de agosto se estrenó una de las series más esperadas del año, ‘House of the Dragon’, conocida también por su nombre en español, ‘La Casa del Dragón’. El primer episodio ya se trasmitió por HBO y también está disponible en la plataforma de HBO Max, sin embargo, algo curioso al respecto es que Amparo Grisales se ha convertido en una embajadora de esta producción en nuestro país.

La ‘diva de divas’ fue escogida por la importante cadena para protagonizar uno de los videos y campaña publicitaria de la precuela de la exitosa ‘Game of Thrones’ (Juego de Tronos’. En este corto se demuestra por qué la actriz es perfecta porque su personalidad y carrera para compartir este anticipado estreno.

Cromos conversó con Amparo Grisales a propósito de esta nueva oportunidad, ella empezó por contar el motivo que la llevó en participar en este lanzamiento:

“Primero que todo porque soy una gran fan de HBO, me veo muchas de sus series, me parece que me hayan contactado a mí, en mi país, para ser la imagen del lanzamiento de la Casa del Dragón, me honra muchísimo porque me vi toda la serie de Juego de Tronos. También me parece que los que me contactaron, la agencia y HBO en Colombia, es una gente muy creativa, muy talentosa, me impresionaron, una generación tan joven.

En cuanto al haber aceptado, quería ser yo la que les comunicara a toda Colombia esta historia, animarlos a que vean la Casa del Dragón porque a mí siempre me ha llamado mucho la atención, la dinastía, y además es la precuela. Por otro lado, adoro los dragones, esa es una de las cosas que más me llamó la atención de la serie, el papel de los dragones en la serie, además de ser un animal mítico, fueron determinantes en definir la historia de todo un imperio, de la dinastía Targaryen”.

Asimismo, la actriz de televisión, cine y teatro compartió algunos detalles del video promocional en el que se sumergió en el mundo de esta franquicia:

“A mucho honor me encantó estar vestida de reina de esa época porque la producción fue intachable, fue una cosa de locos, que cuando lo vean, la gente va a pensar que estaba en un capítulo de la Casa del Dragón, que me encantaría estar en una serie de ese nivel, todas las actrices lo deseamos”.

Grisales también mencionó que siente algunos detalles en común con la historia de la familia Targaryen, cuyos miembros son el centro de atención en esta nueva serie de HBO:

“Además, todo lo que tuvo que pasar esta dinastía para estar todo ese tiempo en el poder, tuvieron que pasar por muchas guerras, muchos dramas, y yo en lo personal, en mi carrera, puedo decir que, no me ha tocado, digamos, guerrear, porque no me gusta esa palabra, pero uno sí tiene que sobreponerse a muchas intrigas y realmente demostrar con disciplina, con determinación, compromiso, estar vigente y siempre en el primer plano en una carrera como esta, entonces hay muchos puntos de conexión con esta serie”.

¿Cuál es el personaje favorito de Amparo Grisales?

A continuación, teniendo en cuenta que la celebridad se declara una seguidora total de Juego de Tronos y La Casa del Dragón, ella confesó si tiene algún personaje favorito al que admira o se sienta identificada:

“El dragón, definitivamente es lo que más me gusta, ir volando en uno me parece lo más divino del mundo. Tengo dijes de dragón, cositas de dragón, los amo. Me gusta mucho el dragón porque da como ese empoderamiento, aunque no me gusta esa palabra, los dragones le dan fuerza a las mujeres, que aquí son protagonistas, eso me gusta mucho, para mí el dragón representa eso, el fuego y lo poderoso, y eso es lo que tenemos en el corazón, que tenemos que sacar en las dificultades, algo que hablamos en la metafísica.

Sin embargo, a mí me gustan todos los personajes, porque todos dentro de la intriga son importantes, me gustan mucho los personajes de la familia Targaryen, identificarme con uno solo no, porque cada que sale un personaje nuevo yo digo: ‘ay, qué rico’, yo creo que la trama lo hacen todos los personajes, no uno solo”.

Las series favoritas de Amparo Grisales

Para finalizar, además de protagonizar la campaña promocional, HBO Max dispondrá de una selección de películas y series curadas por la mismísima Amparo Grisales, entonces nos comentó cómo hizo ‘Los Recomendados de Amparo Grisales’, disponible desde este 25 de agosto:

“Esta selección yo la hice acordándome, porque me llamaron a preguntarme cuáles son mis series favoritas de HBO, yo las empecé a nombrar porque hice un casting, por ejemplo, para ‘Succession’, hice un casting para una serie espectacular y la tarea del director fue ver esta serie, ahí me vi Succession. Me vi Game of Thrones de siempre, la he seguido, me vi también ‘Westworld’, me encanta, es buenísima, aunque me da un poco de angustia pensar que vamos a llegar a eso en algún momento, ‘Euphoria’ me encanta, ‘Los Soprano’ me fascinó, ‘Silicon Valley’ también porque tiene mucho que ver con lo que nos está pasando ahora”.