La contundente respuesta de Karol G a los que critican su cuerpo

En los últimos años, Karol G se ha convertido en uno de los exponentes femeninos más exitosos del reggaetón femenino. Este año tuvo la oportunidad de presentarse en el festival musical, Coachella. Asimismo, muchas de las fechas de su gira mundial se han agotado, demostrando lo rentable que es su música en la actualidad.

Por otro lado, semanas atrás, la reggaetonera sorprendió a sus fans con un nuevo look, dejó en el pasado su melena turquesa y decidió pintarla de rojo pasión, la cual ya ha sido adulada por muchos, de hecho, la mostró en concierto por primera vez en Puerto Rico.

Sin embargo, no todo ha sido un lecho de rosas para la antioqueña, a lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a las críticas inescrupulosas, ya sea por su vida personal o su apariencia física, una situación incómoda con la que debe lidiar hasta el día de hoy.

Por ejemplo, Karol G, recientemente, ha decidido mostrar su cuerpo tal y como es, con las imperfecciones que tiene, con las estrías que muestra su físico, motivo por el que algunos le han “dado palo”.

Karol G se despacha contra sus críticos

Ahora, la cantante quiso encarar los comentarios negativos y mostrarse muy transparente y honesta. Resulta que hace poco dio una entrevista a Jorge Pabón, también conocido como ‘el Molusco’.

En dicho espacio, la celebridad hizo referencia a las duras críticas que ha recibido por querer mostrar su cuerpo sin filtro en redes sociales, incluso en sus videos musicales. Ella ha sido clara en que quiere que sus admiradores la quieran tal cual es, pero, sobre todo, por su talento a la hora de cantar.

“Era muy incómodo para mí porque yo también caía, hace mucho tiempo, en eso de editar las fotos y que todo saliera perfecto, pero empecé a sentir que ya había mucha gente viendo lo que nosotros estábamos haciendo, que dije: ‘cómo será cuando salga en un show en realidad y que la gente vea como estoy y digan, pues esta no es la misma’”, contó.

Asimismo, Carolina Giraldo reiteró que ella es simplemente una cantante y que no pretende tener la imagen de una modelo, entonces sugirió a los internautas que se concentraran en su talento, mas no en su apariencia física.

“Yo soy cantante, lo digo de una vez, yo no soy modelo, y la gente se debería enamorar de mí por mi música, por como canto y me expreso, más no por cómo me veo. Yo soy así, ya han visto que tengo celulitis”, expresó.

Por otro lado, Karol G confesó que ha ido perdiendo su estado o rendimiento físico, algo primordial para rendir en el escenario, teniendo en cuenta que ella canta y baila al mismo tiempo. Entonces se puso como objetivo retomar un estricto entrenamiento, así como una dieta más balanceada.