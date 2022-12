La cuantiosa cifra por la que estafaron a Yaneth Waldman al comprar el Soat

Yaneth Wald es una de las presentadoras más conocidas en el país, no solo por su carácter frente a las cámaras sino por su gran humor y manera de reírse.

Puedes leer: ¿Otra mujer? Nuevas versiones del video de Piqué afirman que no era Clara Chía

Te invitamos a leer más contenidos como este aquí.

Ha logrado permanecer en la escena del entretenimiento y aunque su último programa en la pantalla chica estuvo de la mano de RCN al presentar el programa matutino ‘El desayuno’ sigue estando presente en las redes sociales.

¿Qué hace Yaneth Waldman?

El último programa del que hizo parte la ganadora del premio India Catalina, fue del programa ‘El gran pastelero: Bake Off Celebrity Colombia’ en donde demostró sus destrezas en la cocina para realizar postres.

Además de ello, es una influencer y su contenido en redes sociales es tan auténtico como ella. Sin embargo, esta vez hace parte de los titulares y no por una noticia buena.

La presentadora Yaneth Waldman explicó qué modalidad usaron y cómo cayó en el robo ¡Tengan cuidado! Foto: Instagram

La actriz y presentadora Yaneth Waldman señaló que ella es una de las personas que más cuidado tiene en caer en estafas o formas de robo que cada día salen a la luz.

Sin embargo y a pesar de toda su perspicacia para evitar ser víctima de robo, los ladrones se dieron de trucos para lograrlo.

A través de redes sociales, Waldman contó que fue víctima de estafadores, pues como es bien sabido en esta época los ladrones andan al acecho y sin duda buscan cualquier oportunidad para tener nuevos sacrificados.

De acuerdo a lo narrado por Yaneth, ella siempre que realiza algún movimiento de dinero es muy cuidadosa por lo que al darse cuenta que su carro estaba sin SOAT decidió hacerlo a través de la página oficial.

Lo que ella no esperaba era que a pesar de entrar a la web oficial con el .gob los ladrones lograron crackear la página y poner un supuesto botón de compra con el que están estafando a todos los que hagan la compra.

“Yo creo o creía que me las sabía todas y dije a mí no me la van a hacer nunca porque soy muy atenta. De hecho han tratado de estafar a mucha gente con unas pastillas que para adelgazar con mis fotos, bueno, resulta que mi carro estaba sin SOAT porque es difícil ahora conseguirlo”, empezó diciendo.

Después agregó: “Entramos para pagar el SOAT, todo bien, con un número de WhatsApp, todo perfecto, de la página oficial, no es que me metí a internet, o de un mail, no. La oficial. Todo iba perfecto, se pagó el SOAT, y ma%&$ era una estafa, me tumbaron seiscientos y pico de mil pesos”.

Después finalizó haciendo un llamado a sus seguidores diciendo que tuvieran mucho cuidado con esta nueva modalidad: “Tengan mucho cuidado hasta para eso porque están crackeando las páginas oficiales, pero pues quién se iba a imaginar, así que estoy sin SOAT”.

También te puede interesar: Video: Pantalón de Bad Bunny le jugó una mala pasada en pleno concierto de México