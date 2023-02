La Descarga | Participante del equipo de Maía abandonó la competencia ¿Quién fue?

La Descarga es uno de los realitys más emocionantes de la televisión colombiana y sin duda la convivencia en la casa se va volviendo cada vez más compleja y sorpresiva.

Teniendo en cuenta el todo el tiempo que los artistas están pasando juntos, las amistades se han fortalecido, por lo que cualquier decisión que altere esto afecta a todos los participantes.

Equipo de Maía: ¿Quién se retiró de La Descarga?

Esta vez, fue la determinación de uno de los concursantes del equipo de Maía quien desató lágrimas no solo en los compañeros de su equipo, sino en toda la casa.

Para sorpresa y dolor de la entrenadora, al llegar al ‘templo de la música’ su concursante decidió hablarle con la verdad y darle sus razones para su retiro voluntario.

Se trata de la participante María Nelfi, quien días atrás ya se le había visto un poco cansada y señalando que se quería retirar pero que no estaba segura.

En la última presentación que tuvo, la ganadora de la primera edición de ‘La Voz Senior’, tuvo un traspié al olvidar parte de la letra de la canción que interpretaba en ese momento.

Al finalizar la presentación dijo “lo siento”, siendo consciente de lo que había pasado en plena presentación en vivo. Después, el cantante Santiago Cruz le replicó: “Lo que pasó ahí es un traspiés que todos tenemos”.

Sin embargo y ante el consuelo de los mismos mentores, para la señora de 73 años no fue fácil de superarlo y ese fue uno de sus argumentos.

“No puedo más, me marcó mucho el fracaso en el set y eso me tiene enferma porque en tantos años de trabajo nunca lo he hecho. Me quiero retirar porque el miedo de volver a fracasar lo tengo pendiente, pero no quiero defraudarte”, le expresó la artista a la barranquillera en medio del llanto.

Después agregó: “Tengo bloqueada la mente, tengo miedo de subirme a una tarima. Después de lo que pasó no hallo qué hacer”.

Por su parte, Maía le respondió con bondad al decirle que la entendía: “Lo importante ahora es que usted se sienta bien. ¿Qué prefiere hacer, abandonar la competencia y estar tranquila o seguir?”, a lo que la María Nelfí respondió: “Me quiero ir, tengo mucha soledad en el alma”.

“Las decisiones son importantes y la suya la respeto, la valoro y la comprendo. Lo más importante es su salud y su felicidad, y que la música en su vida le de alegría. Yo no quiero presentarle agobio ni estrés, menos después de tantas cosas que usted ha vivido”, le comentó la mentora.

Ante la decisión irrevocable de la cantante, Maía decidió llamar a todo su equipo para que se despidiera de María Nelfi y le deseara lo mejor, pues sin duda su talento fue lo que la llevó a ser una de las voces más lindas y respetadas del programa.

