En pleno huracán “Corinna” por las declaraciones que la ex amante entrañable del Rey Juan Carlos ha concedido al medio Ok Diario asegurando que la Reina Sofía nunca fue una contrincante para ella porque cuando intimó con el monarca éste le dijo que su matrimonio no era más que un paripé y en realidad llevaban separados treinta años, la Reina emérita ha reaparecido.

Y lo ha hecho serena, sonriente y entre vítores de “Viva la Reina”, durante una visita al Banco de Alimentos de Ciudad Real. La Reina Sofía, ajena a la explosiva entrevista en la que Corinna Larsen da todo tipo de detalles de su relación con el Rey Juan Carlos, ha mantenido su agenda y ha visitado por tercera vez la Comunidad de Castilla-La Mancha en poco más de una semana.

Después de haber apoyado con su presencia la labor de Banco de Alimentos en Toledo y en Albacete, la madre del Rey Felipe VI se ha desplazado hoy hasta Ciudad Real para comprobar, de primera mano, la labor de esta ONG en la provincia manchega. Sonriente y aparentemente muy tranquila, Sofía ha sido recibida entre aplausos y vítores de apoyo, que ha correspondido acercándose al público que la esperaba emocionado y charlando con ellos.

“Felipe no puede decir que no tiene nada que ver con ello (el dinero de su padre). ¡Si se ha beneficiado de ello toda su vida! Así que pienso que ahí reside el problema”, comentó Corinna Larsen al portal español OK Diario.

La empresaria alemana también reveló en esta entrevista que Juan Carlos I le dijo que la Reina Sofía estaba deseando que Felipe fuera rey porque tenía más influencia sobre su hijo que sobre su marido. También ha asegurado que no tenía motivo para ver a la reina como una rival porque la pareja ya estaban separada hace más de 30 años. De hecho, según sus declaraciones, la reina pasaba largas temporadas en Londres con su familia.

A buen seguro los gritos de “Viva la Reina” a su llegada han conseguido emocionar a la Reina emérita, que pese a no perder la sonrisa en ningún momento - lo que evidencia que es toda una profesional - no estará pasando por uno de sus mejores momentos después de las declaraciones de Corinna Larsen que, buscando atacar a Don Juan Carlos, no dejan a la reina en muy buen lugar, cuestionando su matrimonio con el monarca.

Mientras el Rey Juan Carlos continúa en Abu Dabi - al margen de la polémica en la que está inmerso desde hace unos meses - y la Casa Real guarda un tenso silencio sobre Corinna y sus últimas declaraciones, la Infanta Elena continúa con su día a día intentando ignorar las bombas de la alemana, que entre otras cosas sostiene que la fortuna del emérito asciende a 2000 millones de euros y que el Rey Felipe no dijo nada porque se benefició toda la vida de ello.

La primogénita de Don Juan Carlos, muy seria, ha salido de su domicilio para acudir a su puesto de trabajo intentando ocultarse en el interior de su vehículo y sin querer pronunciarse acerca de cómo han sentado en su familia las últimas y explosivas declaraciones de la examiga entrañable de su padre, Corinna Larsen.