Andrés Ramírez es director y productor con magíster en Escrituras Creativas de la Universidad Nacional de Colombia. Su película LA JAURÍA, se estrenó recientemente en la Semaine de la Critique de Cannes donde ganó el Grand Prize de esta prestigiosa sección, convirtiéndose en el primer director colombiano en obtenerla.

Así mismo la película obtuvo en Cannes el Prix SACD otorgado por la Sociedad de Autores Fran.

Ramírez habló con la revista Cromos y nos contó parte de este proceso de creación, producción y promoción de la película. La cinta se estrenó en los principales cines del país el pasado 20 de octubre.

Puedes leer: La película de terror que causa furor y que no te puedes perder ¡Conócela!

“’La Jauría’ está inspirada en temas muy personales”: Andrés Ramírez Foto: Cortesía

¿Qué propone ‘La Jauría’?

La Jauría es una búsqueda autoral, propone hacer un retrato de una juventud en Ibagué, donde he encontrado como director ecos de inquietudes personales que tengo conmigo mismo.

Es una película que retrata la historia de un chico adolescente, quien comete un error, un asesinato, y paga una sentencia en un centro experimental para menores; y ahora tiene un gran deseo de cambio, pero su pasado lo persigue, y se encarna en la figura de su amigo ‘El Mono’, en su hermano, en su padre; y este viaje de redención, es un viaje para cuestionar si uno puede cambiar en la vida, es una película que propone esa pregunta, si podemos cambiar en la vida, si podemos desprendernos de cosas que hemos heredado de nuestros padres.

¿Cuál es el mensaje que quiere exponer en la película?

Creo que está implícita en la primera respuesta. En la película queremos hablar de nuestra juventud, de cómo nos marca la figura paterna, de una adolescencia abandonada, violentada por algunas instituciones, por el estado.

Pero que en ellos, también hay una promesa de cambio, de eso quiere hablar la película.

¿En quién o en qué está inspirada ‘La Jauría’?

La Jauría está inspirada en temas muy personales, como lo he dicho, que han encontrado materia y forma en otras historias de otros adolescentes, y amigos que he encontrado en el camino, sobre su adolescencia, sobre los contextos de los cuales vienen, donde han estado inmersos en procesos de violencia, de abandono.

Tiene algo muy personal, pero se refleja en un contexto de historias de chicos adolescentes que también he conocido en Ibagué, en la ciudad donde vivo, donde he trabajado durante varios años, y donde he filmado la película.

¿Quiénes son los protagonistas y cómo fue el casting para la elección?

Los protagonistas de la película son chicos adolescentes de la ciudad de Ibagué, los actores quienes encarnan los personajes, son chicos que no habían tenido experiencia en el cine.

Para el casting, yo quería una actuación muy natural y realista, y la tarea fue ir a buscar estos chicos, convocarlos para el proyecto, entonces hicimos casting en las plazas, en las calles, en los barrios; y luego fue un proceso muy riguroso, de salirnos del imaginario colectivo esperado de adolescentes marginales que son atraídos por la violencia, porque queríamos otros matices que nos permitieran ver la humanidad de estos chicos, para que así mismo, pudiéramos ver reflejada nuestra humanidad.

También fue un proceso muy orgánico, ya que dentro mis cortos, había hecho el mismo proceso, y era habitar los lugares, conocer otras comunidades, así que fue un proceso muy orgánico en la construcción de casting de la película.

Puedes leer: La película de Netflix que logró llegar al top 10 en muy pocos días

¿Qué desafíos enfrentó durante el rodaje?

La Jauría es una película de bajo presupuesto, comparada a lo que es la película narrativamente y en temas de producción, los retos eran múltiples, en temas de producción, del lugar donde filmamos, la cantidad de personas que estábamos alrededor del proyecto; y creo que todo el proceso de preproducción y producción fue encontrar unos equilibrios para que el proyecto se pudiera llevar a cabo, y también poder tener libertades artísticas, y que al final todas las limitaciones jugaran a favor de lo que es la película.

Fueron unos retos múltiples, porque también en esta región no se filma mucho, no se hace cine desde allí; así que creo que salió a flote el proyecto gracias al esfuerzo de todo el equipo, fue un equipo muy comprometido, y creo que la película siente eso, y estamos muy agradecidos por todo el compromiso tanto de los actores como el equipo en general.

¿Cómo fue grabar en un espacio selvático con la naturaleza?

El espacio no era un lugar selvático como tal, es más una vegetación tropical andina, como un bosque tropical pie de montaña, pero cuando uno lo ve ya filmado pareciera ser muy lejano, si habían locaciones muy lejanas, donde para llegar a ellas había que tomar varios transportes, luego caminar un poco, sobre todo el tema de la cueva; la locación principal no tenía servicios ni de agua, ni de luz, creo que el clima también era fuerte, fue rudo el rodaje en esos términos del clima, el paisaje, de toda la coordinación de producción, y creo que la película absorbe también eso, se ve esa rudeza, pero también me parece que eran lugares muy ricos para filmar, que proponían unas energías y comunicaban unos paisajes muy interesantes para desarrollar la película.

La cinta ha sido galardonada con el Grand Prize en el Festival de Cannes y el premio SACD otorgado por la Sociedad de Autores y Compositores de Francia. ¿Qué opinión merece estos reconocimientos?

Como director y como equipo de producción, nos sentimos muy felices y agradecidos por este reconocimiento, porque lo que hacen estos reconocimientos es que la película sueñe más, viaje más, que se vea en más territorios, y eso es lo que hemos intentado aprovechar de esa manera, que la película tenga un ruido, y que se vea, no solo en otros territorios sino sobre todo en Colombia, donde la distribución y exhibición no es tan fácil para este tipo de películas.

Entonces, si bien estos premios son bienvenidos, queremos que la gente se dé la oportunidad de ir a ver la historia, obviamente los premios dicen algo, pero lo más importante es lo que dice y es la película, la obra en sí misma.

Puedes leer: “Tendré que confirmarlo”: Falcao al verse en Black Adam, película de DC Comics

¿Qué sigue para Andrés Ramírez Pulido como director de cine y algunos proyectos que nos pueda contar?

Lo que sigue para Andrés Ramírez Pulido es primero descansar, pero también, acompañar La Jauría en el viaje que está teniendo en varios espacios, y luego creo que es momento de descansar, momento de familia, y sin duda alguna creo que el siguiente proyecto va a emerger de una u otra manera, pero no tengo ninguna prisa para hacer otro proyecto ya mismo, sino que quiero que nazca de manera orgánica y de manera muy sincera también, muy humana, con lo que pensaré filmar más adelante.