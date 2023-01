La posible razón por la que Shakira habría sido callada por madre de Piqué

A pesar de que su canción junto con Bizarrap ha sido todo un éxito y muchas mujeres se han sentido identificadas con su letra y con su situación, las personas allegas a ella también han sido foco de los medios.

Recientemente se viralizó un video en el que se puede ver claramente a la exsuegra de la artista teniendo una reacción algo extraña con la colombiana.

Shakira y Montserrat Bernabeu: la polémica continúa

En la grabación del video en mención y el cual continúa dando de qué hablar, se ve a la mamá del ahora exjugador Piqué, al catalán y a la barranquillera en lo que parece ser una esquina.

Allí se ve a Montserrat Bernabeu, dirigirse a Shakira mientras tiene su mano sosteniéndole el rostro en forma de regaño, mientras no se nota que la colombiana le esté diciendo algo.

Segundos después, la madre de Piqué retira su mano del rostro de Shakira y le hace una seña de silencio, llevando su dedo índice a la boca, como instándola a no decir nada o no alegarle por la acción que acababa de hacer.

No obstante, el video completo se conoció este 27 de enero y según lo dicho a la prensa extranjera “las imágenes corresponde al evento donde el futbolista recogió un premio como mejor deportista catalán. Piqué dedicó, entre lágrimas, el galardón a sus padres. Ese día el futbolista acudía junto a Shakira, quien llamó la atención por su vestido brillante con grandes aberturas laterales por las axilas”.

Debido al diseño del vestido, la colombiana no usaba brasier por lo que tampoco decidió llevar un abrigo, pues hubiera tapado todo el brillo del atuendo.

Adicional a ello, Shakira decidió acompañar el traje con unos botines negros que la hacían ver más cómoda y jovial.

De acuerdo con lo dicho por los medios y las redes sociales, este abría sido el detonante para la reacción de Montserrat Bernabeu, pues la intérprete no habría ido propiamente vestida para dicha premiación en la que su pareja era el homenajeado.

El video aún continúa generando varias críticas a la mujer y apoyo a Shakira por haber tomado la decisión de seguir adelante sin Piqué: “Ella no llevaba sostén y a Piqué le molestaba que anduviera con poca ropa, bailara provocativo o con hombres. Shak lo dijo en una entrevista. Por eso la suegra la hace ponerse el saco y se ve tan molesta”; “Shakira aguantó mucho con esa familia, la señora no tenía que cogerla de esa manera”; “Qué desgracia de Shaki aguantándose eso y qué falta de respeto”; “Yo de Shakira le digo a mi suegra que no me agarre así y la pongo en su sitio”; “Pero qué tal Piqué viendo cómo la agarra y él no hace nada”; “Piqueé debió decirle a su mamá que así no se agarra ni se trata a su mujer pero los dos están cortados por igual”, fueron algunos comentarios tras conocerse el video.